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Осталось всего 4 км – открыт еще один участок главной дороги Грузии

Осталось всего 4 км – открыт еще один участок главной дороги Грузии

Sputnik Грузия

Учитывая сложность работ по строительству дороги через перевал Рикоти, этот проект смело можно назвать проектом века, заявил премьер 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T11:47+0400

2024-10-23T11:47+0400

2024-10-23T11:59+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Открыт очередной 12-километровый участок дороги через Рикотский перевал, связывающий западную и восточную части Грузии, осталось построить всего 4 километра, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия нового участка. Дорога через перевал Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. "Поздравляю с открытием очередного 12-километрового участка автомагистрали Рикоти. И таким образом в общей сложности будет открыт четырехполосный участок протяженностью 48 км, осталось построить только 4-километровый участок исторического проекта Рикоти", – заявил Кобахидзе. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км.Доехать до Азербайджана можно будет быстрее – новая дорога и достижения Грузии>>К этому времени жители и гости Грузии уже пользуются 49 тоннелями и 88 мостами на Рикоти. По словам Кобахидзе, эти данные показывают, насколько масштабные работы были проведены за этот короткий период. "Транспорт уже в одностороннем порядке будет использовать исторический, реабилитированный тоннель Рикоти и построенный параллельно ему новый тоннель, длина которого составляет около 2 километров, и это самые длинные тоннели на участке Рикоти", – заявил он. Премьер напомнил, что за последние 12 лет темпы строительства дорог возросли в несколько раз, если до этого по всей стране было построено 68 км автодорог, то теперь к ним добавилось около 300 км. Кроме того, Кобахидзе отметил, что Рикоти является частью европейского стратегического дорожного маршрута – дорожного коридора Восток-Запад, открытие движения на каждом участке которого значительно улучшает передвижение, сокращает время и расстояние. "Качественно новая дорога для сложного рельефа Рикоти, полностью соответствующая современным стандартам, уже сейчас сокращает расстояние в пути на 8 км и вдвое сокращает время в пути, увеличивает пропускную способность и транзитный грузооборот", – сказал он. Открылась дорога в объезд Батуми – фото>>Премьер отметил сложность строительных и инженерных работ. "Строительство 4-полосной автомобильной дороги в сложной, гористой местности Лихского хребта, связанное с масштабными инженерными вызовами, всегда признавалось критичным и сложным проектом. Поэтому мы смело называем его проектом века, не имеющим аналогов в Грузии", – заявил Кобахидзе. По его словам, новая дорога значительно повысит конкурентоспособность стратегического международного транспортного коридора, проходящего через Грузию, и принесет еще больше пользы экономике страны. Строительство РикотиСтроительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями. Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом. Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения. Кратчайший путь из Батуми до Ахалцихе: ремонт участка Хуло-Зарзма идет в активном режиме>>Строительство участков на Рикотском перевале обходится до 2,6 млрд лари. 93% новой магистральной дороги Рикоти уже используется автомобильным транспортом. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, рикотский перевал, западная грузия, ираклий кобахидзе