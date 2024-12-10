https://sputnik-georgia.ru/20241210/investitsii-v-gruziyu-sokraschayutsya--novaya-statistika-291312032.html

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Sputnik Грузия

Причиной сокращения инвестиций в третьем квартале называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T09:01+0400

2024-12-10T09:01+0400

2024-12-10T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2024 года, по предварительной оценке, сократился на 55,2% по сравнению с июлем-сентябрем 2023 года и составил 197,7 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В целом в январе-сентябре объем прямых иностранных инвестиций сократился на 39,8% по сравнению с данными за девять месяцев 2023 года и составил 966,3 миллиона долларов. Причиной сокращения инвестиций в третьем квартале называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций, а также сокращение обязательства перед инвестором. Согласно статистике, в июле-сентябре 2024 года акционерный капитал составил 131,2 миллиона долларов, на 78,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 13,6% и составили 358,4 миллиона долларов. Инвестиции также поступили из Турции, Чехии, Японии, США, Казахстана, Германии, Виргинских островов, и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в третьем квартале 2024 года были энергетика, торговля, транспорт, обрабатывающая промышленность и недвижимость. Инвестиции также вкладывали в сферы недвижимости, транспорта, административной деятельности, строительства, информации и коммуникации, искусства, здравоохранения и соцуслуг, образования. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. Рост экономики, привлечение инвестиций – премьер Грузии озвучил амбициозные планы >>В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"