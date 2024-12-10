https://sputnik-georgia.ru/20241210/kto-stal-deputatom-parlamenta-gruzii-vmesto-ivanishvili-i-kobakhidze-291325154.html

Кто стал депутатом парламента Грузии вместо Иванишвили и Кобахидзе?

Кто стал депутатом парламента Грузии вместо Иванишвили и Кобахидзе?

Sputnik Грузия

Парламент Грузии ранее лишил депутатских полномочий восемь человек 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T19:46+0400

2024-12-10T19:46+0400

2024-12-10T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановления о признании полномочий восьми депутатов, которые пришли на смену почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и тех, кто занял места в Кабмине. Членами нового парламента стали депутаты парламента предыдущего созыва Леван Мачавариани, Арчил Гордуладзе, Саломе Джинджолава, бывший генеральный консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили, бывший заместитель министра юстиции Торнике Чеишвили, адвокат Паата Салия, бывший губернатор региона Самегрело - Земо Сванети Георгий Гегучия и бывший депутат Верховного совета Аджарии Ираклий Чеишвили. Ранее во вторник парламент утвердил постановление о прекращении депутатских полномочий Бидзины Иванишвили, ставшего премьер-министром Грузии Ираклия Кобахидзе и кандидата в президенты Грузии Михаила Кавелашвили. Парламент также проголосовал за прекращение депутатских полномочий ставшей министром иностранных дел Маки Бочоришвили, ставшего министром юстиции Анри Оханашвили, ставшей замминистра экономики Мариам Квривишвили и ставшего министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давида Сонгулашвили.Депутатского мандата, как и Иванишвили, по собственному желанию был лишен председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили. Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников>>Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, а 25 ноября новоизбранные депутаты вступили в свои полномочия. "Грузинская мечта" получила 89 из 150 мест в парламенте. Остальные мандаты распределились между оппозиционными объединениями "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и партией "За Грузию", но он отказались работать в нынешнем парламенте, утверждая, что произошла тотальная фальсификация выборов. Лидеры этих оппозиционных партий требуют проведения новых парламентских выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия