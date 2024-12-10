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Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников

Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников

Sputnik Грузия

Реализацией этих процессов занимаются местные акторы при координации иностранных спецслужб, утверждает Служба госбезопасности Грузии 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T14:33+0400

2024-12-10T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Злоумышленники планируют максимально повысить протестный заряд и обострить обстановку в Грузии настолько, чтобы это привело к жертвам и срыву назначенных на 14 декабря президентских выборов, говорится в сообщении СГБ. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки человек. СГБ утверждает, что обострение обстановки в стране планируется в течение ближайших дней. "С этой целью организаторами преступления особенно рассматривается максимальное обострение ситуации во вторник, среду и четверг текущей недели, а также частично в пятницу, за чем должна последовать гибель двух-трех человек", – сказано в сообщении.По данным СГБ, гибель людей планируется использовать для повышения убывающего протестного заряда на акциях у парламента Грузии в Тбилиси. "Этими жертвами они попытаются повысить протестный заряд, поощрить радикальный настрой, что, согласно их намерениям, должно перерасти в неконтролируемые процессы и завуалированным путем во всем должны быть обвинены власти", – говорится в сообщении.Демонстранты провели сатанистский ритуал у парламента Грузии - Мдинарадзе>>Там же сказано, что реализацией этих процессов занимаются местные акторы при координации иностранных спецслужб."Данный план развивается по характерному для т. н. "цветных революций" апробированному сценарию, в том числе с разными ритуальными сценами и поэтапной деструкцией, кульминацией чего является убийство мирных граждан, что в целом поспособствует эскалации событий", – говорится в сообщении. Свидетельством этого СГБ назвало повреждение деструктивными группами лиц в масках камер наружного видеонаблюдения как в ареале проведения акций протеста, так и на прилегающих территориях. "Это служит единственной цели – чтобы в случае совершения преступных действий, было сложнее идентифицировать совершивших преступление лиц", – сказано в сообщении.Служба госбезопасности отметила, что параллельно убывающему протестному заряду на акциях протеста у парламента Грузии в Тбилиси участились насильственные акты тщательно замаскированных лиц в отношении правоохранителей и мирных граждан. Это происходит как у парламента, так и за пределами места проведения акций протеста. "Особенно примечательно нападение на журналистов одного из телеканалов, что рассматривается нами как один из эпизодов данного преступного плана, который, к счастью, завершился без жертв", – говорится в заявлении.СГБ выразила готовность активно сотрудничать со Специальной следственной службой, которая расследует совершенное вечером 7 декабря нападение на телеоператора и журналиста оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" неподалеку от парламента, чтобы в кратчайшие сроки установить объективную истину.Сама СГБ продолжает расследование по делу о свержении власти насильственным путем. В рамках этого дела и была получена информация о планах злоумышленников. СГБ призвало население к максимальной осторожности, чтобы волей-неволей не стать участником или жертвой преступного плана.СГБ Грузии заявила о признаках свержения власти в действиях митингующих в Тбилиси>>Также СГБ призвало население в рамках защиты личной безопасности постараться любое подозрительное обстоятельство или попытку провокации зафиксировать имеющимися под рукой техническим средством и незамедлительно обратиться в соответствующие правоохранительные органы.Волна протестаПо вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.США поощряют насилие в Грузии – депутат>>С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты.К примеру, вечером 7 декабря неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Телеканал и оппозиция утверждают, что это совершили "титушки".Между тем, по данным МВД, митингующие совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи.Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели).Зурабишвили могут лишить госохраны после истечения президентского срока>>Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли".С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, сгб, саломе зурабишвили , политика, единое национальное движение