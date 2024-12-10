https://sputnik-georgia.ru/20241210/mamardashvili-do-kontsa-goda-ne-smozhet-igrat-iz-za-travmy-291321631.html

Мамардашвили до конца года не сможет играть из-за травмы

Мамардашвили до конца года не сможет играть из-за травмы

Sputnik Грузия

Голкипер растянул мышцу бедра правой ноги еще до начала субботнего матча "Валенсии" против "Райо Вальекано" 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T19:39+0400

2024-12-10T19:39+0400

2024-12-10T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили пропустит предстоящие матчи из-за травмы и сможет начать тренировать только через три-четыре недели, сообщили в руководстве клуба. Голкипер растянул мышцу бедра правой ноги еще до начала субботнего матча "Валенсии" против "Райо Вальекано" и отыграл 90 минут с травмой. Мамардашвили пропустил один мяч в свои ворота. Встреча завершилась со счетом 0:1, а подопечные Рубена Бараха попали в зону вылета. После 18 туров у "Валенсии" всего 10 очков. Еще в конце августа 23-летний Мамардашвили официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги "Ливерпуля". Тем самым в истории грузинского футбола был заключен самый дорогой трансфер – в 35 млн евро. В текущем сезоне Мамардашвили останется в своем нынешнем клубе(испанской "Валенсии") на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" со следующего сезона, летом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, георгий мамардашвили, испания, футбол