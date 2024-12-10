https://sputnik-georgia.ru/20241210/mamardashvili-do-kontsa-goda-ne-smozhet-igrat-iz-za-travmy-291321631.html
Мамардашвили до конца года не сможет играть из-за травмы
Мамардашвили до конца года не сможет играть из-за травмы
Sputnik Грузия
Голкипер растянул мышцу бедра правой ноги еще до начала субботнего матча "Валенсии" против "Райо Вальекано" 10.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-10T19:39+0400
2024-12-10T19:39+0400
2024-12-10T19:39+0400
спорт
новости
грузия
георгий мамардашвили
испания
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289785659_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b5cbf8ad431b65b423070390787bab7f.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили пропустит предстоящие матчи из-за травмы и сможет начать тренировать только через три-четыре недели, сообщили в руководстве клуба. Голкипер растянул мышцу бедра правой ноги еще до начала субботнего матча "Валенсии" против "Райо Вальекано" и отыграл 90 минут с травмой. Мамардашвили пропустил один мяч в свои ворота. Встреча завершилась со счетом 0:1, а подопечные Рубена Бараха попали в зону вылета. После 18 туров у "Валенсии" всего 10 очков. Еще в конце августа 23-летний Мамардашвили официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги "Ливерпуля". Тем самым в истории грузинского футбола был заключен самый дорогой трансфер – в 35 млн евро. В текущем сезоне Мамардашвили останется в своем нынешнем клубе(испанской "Валенсии") на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" со следующего сезона, летом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289785659_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b89aa041546caac4204d15ce402a7672.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, георгий мамардашвили, испания, футбол
спорт, новости, грузия, георгий мамардашвили, испания, футбол
Мамардашвили до конца года не сможет играть из-за травмы
Голкипер растянул мышцу бедра правой ноги еще до начала субботнего матча "Валенсии" против "Райо Вальекано"
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили пропустит предстоящие матчи из-за травмы и сможет начать тренировать только через три-четыре недели, сообщили в руководстве клуба.
Голкипер растянул мышцу бедра правой ноги еще до начала субботнего матча "Валенсии" против "Райо Вальекано" и отыграл 90 минут с травмой.
Мамардашвили пропустил один мяч в свои ворота. Встреча завершилась со счетом 0:1, а подопечные Рубена Бараха попали в зону вылета. После 18 туров у "Валенсии" всего 10 очков.
Еще в конце августа 23-летний Мамардашвили официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги "Ливерпуля". Тем самым в истории грузинского футбола был заключен самый дорогой трансфер – в 35 млн евро.
В текущем сезоне Мамардашвили останется в своем нынешнем клубе(испанской "Валенсии") на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" со следующего сезона, летом 2025 года.