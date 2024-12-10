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На акциях протеста в Грузии задержано 15 граждан России – данные Секции интересов РФ
На акциях протеста в Грузии задержано 15 граждан России – данные Секции интересов РФ
Sputnik Грузия
По состоянию на 10 декабря 13 человек освобождены, а двое находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания, говорится в заявлении... 10.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-10T22:52+0400
2024-12-10T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Пятнадцать граждан России были задержаны в Грузии с 28 ноября, со дня начала акций протеста, и на 10 декабря большинство из них покинули изоляторы временного содержания, говорится в заявлении Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки человек. Двое граждан РФ покинут грузинские изоляторы 11 и 13 декабря, соответственно, на основании с решением суда. По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов. Секция интересов РФ в Грузии призывает россиян избегать места скопления людей >>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, россия, секция интересов россии при посольстве швейцарии, акции протеста, происшествия
новости, грузия, россия, секция интересов россии при посольстве швейцарии, акции протеста, происшествия
На акциях протеста в Грузии задержано 15 граждан России – данные Секции интересов РФ
22:52 10.12.2024 (обновлено: 23:30 10.12.2024)
По состоянию на 10 декабря 13 человек освобождены, а двое находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания, говорится в заявлении Секции
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Пятнадцать граждан России были задержаны в Грузии с 28 ноября, со дня начала акций протеста, и на 10 декабря большинство из них покинули изоляторы временного содержания, говорится в заявлении Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии.
Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки человек.
"В соответствии с полученной Секцией интересов официальной информацией, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии было задержано 15 граждан Российской Федерации. По состоянию на 10 декабря 13 из них освобождены, а двое находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания", – говорится в заявлении Секции.
Двое граждан РФ покинут грузинские изоляторы 11 и 13 декабря, соответственно, на основании с решением суда.
По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.
По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты.
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.