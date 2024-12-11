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Федерация футбола Грузии хочет провести матч Лиги наций с Арменией на стадионе "Динамо"

Федерация футбола Грузии хочет провести матч Лиги наций с Арменией на стадионе "Динамо"

Sputnik Грузия

Сборная Грузии 20 марта сыграет в гостях, а 23 марта примет соперника на своем поле 11.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Федерация футбола Грузии хочет провести матч плей-офф Лиги наций против команды Армении на "Динамо Арене" в Тбилиси, но окончательное решение пока не принято в связи с состоянием стадиона, заявил президент ФФГ Леван Кобиашвили журналистам. Сборная Грузии встретится с Арменией в первом матче плей-офф Лиги наций 20 марта в Ереване, а 23 марта сыграет ответную встречу в Тбилиси. В 2024 году всего на "Динамо Арене" было проведено 2 матча против сборных Люксембурга и Греции из-за несоответствия стандартам безопасности УЕФА.Осенние матчи Лиги наций грузинская команда провела на стадионе Михаила Месхи и "Ajarabet Arena" в Батуми из-за проблем со стадионом "Динамо". По словам президента федерации, возникшие с "Динамо" проблемы должен решить владелец стадиона. Национальный стадион имени Бориса Паичадзе 25 августа 2011 года был передан тбилисскому клубу "Динамо" с правом пользования на 49 лет и получил название "Динамо Арена".По его словам, федерация будет наблюдать за тем, какие работы проведут на стадионе для решения существующих проблем. В августе Федерация футбола Грузии получила письмо от руководства стадиона "Динамо", что арена не может обслужить предстоящие официальные матчи Лиги наций из-за обновления первого яруса, который не отвечают требованиям безопасности УЕФА. Столичный стадион "Динамо Арена" имени Бориса Паичадзе рассчитан почти на 55 тысяч зрителей, а стадион имени Месхи вмещает чуть более 27 тысяч. Сборная Грузии по футболу сыграет в плей-офф Лиги наций УЕФА за сохранение места в дивизионе В с командой Армении в марте 2025 года. Грузия сыграет с Арменией в плей-офф Лиги наций УЕФА>>Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник. Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, посеяны во вторую. Что касается сборной Украины, которая заняла второе место в группе В1 и опередила Грузию всего на одно очко, то за путевку в дивизион А подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами. Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь очков).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, армения, леван кобиашвили, михаил месхи, динамо арена, тбилиси, анонсы