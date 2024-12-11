https://sputnik-georgia.ru/20241211/satanistskiy-ritual-i-nenavist---reaktsiya-gruzinskoy-mechty-na-deystviya-oppozitsii-291360668.html

Сатанистский ритуал и ненависть – реакция "Грузинской мечты" на действия оппозиции

Сатанистский ритуал и ненависть – реакция "Грузинской мечты" на действия оппозиции

Sputnik Грузия

Митингующие сожгли гроб с чучелом Бидзины Иванишвили перед главной новогодней елкой Грузии напротив парламента страны 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T23:20+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" назвали ритуал сожжения напротив парламента Грузии в центре Тбилиси гроба, на крышке которого был изображен Иисус Христос, оскорблением чувств верующих и частью агрессивной кампании ненависти.Демонстранты устроили перформанс вечером 9 декабря. Они пронесли гроб с чучелом основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили по проспекту Руставели, положили его перед главной новогодней елкой страны и сожгли. До этого они обклеили нижние ветки елки и заграждение вокруг нее фотографиями пострадавших митингующих. Цилосани назвала крайне тревожным то, что сделали участники акции протеста. "На самом деле у них кризис духовности, креативности, у них, в том числе, политический кризис, и тот ритуал, который больше был похож на сатанистский ритуал, сделал это еще более очевидным", – подчеркнула Цилосани. Другой депутат от "Грузинской мечты", Рати Ионатамишвили, назвал перформанс с гробом частью агрессивной кампании ненависти. "Люди, которые вместо рождественской елки выбирают на Новый год гроб, говорят о запугивании, агрессии, в то же время сами стоят за тиражированием ненависти, они сами являются авторами и источниками этой агрессивной кампании ненависти", – заявил Ионатамишвили. По его словам, оппозиция хочет навредить стране, так как не может простить грузинскому народу свой проигрыш на девятых выборах подряд."Они ведь хотят прийти к власти для того, чтобы отомстить грузинскому народу, но, конечно, им никогда не добиться этого, и вместе с нашим обществом мы этого не допустим", – сказал Ионатамишвили. Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников>>Волна протеста началась в Грузии 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии о том, что открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года по причине использования этого вопроса для шантажа страны.Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. Они называют нелегитимным как новый парламент, так правительство, которому этот парламент выразил доверие 28 ноября.По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , сгб