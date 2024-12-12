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Министерств в Грузии станет больше
Министерств в Грузии станет больше
Sputnik Грузия
Процесс реорганизации будет завершен до 1 января 2025 года 12.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-12T16:01+0400
2024-12-12T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают вопрос разделения министерства культуры и спорта на два ведомства, что увеличит число министерств в грузинском правительстве с 11 до 12. О разделе министерства культуры и спорта Грузии заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, разделение министерств вызвано особым вниманием правительства к развитию спорта, и создание отдельного министерства спорта будет еще одним проявлением внимания. После разделения министерств, министерство культуры продолжит возглавлять Тинатин Рухадзе, а вот министром спорта станет, по словам премьера, Шалва Гоголадзе, который на данный момент является заместителем Рухадзе. Поправки в закон "О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии" и исходящие из них поправки в 32 закона будут рассмотрены в ускоренном порядке. Министерство культуры и спорта Грузии разделят на два ведомства – премьер >>Процесс реорганизации будет завершен до 1 января 2025 года. В государственном бюджете на 2025 год, принятом парламентом 10 декабря, уже учтено разделение министерств. Так, бюджет министерства культуры составит 297,6 миллиона лари, откуда деньги пойдут на защиту культурных ценностей и содержание музеев, развитие инфраструктуры, стипендии и помощь. Что касается министерства спорта, то его бюджет составит 298,4 миллиона лари, и деньги пойдут на развитие спорта, инфраструктурные проекты и поддержку спортивных учреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, спорт, правительство грузии
грузия, новости, культура, спорт, правительство грузии
Министерств в Грузии станет больше
16:01 12.12.2024 (обновлено: 16:20 12.12.2024)
Процесс реорганизации будет завершен до 1 января 2025 года
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают вопрос разделения министерства культуры и спорта на два ведомства, что увеличит число министерств в грузинском правительстве с 11 до 12.
О разделе министерства культуры и спорта Грузии заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, разделение министерств вызвано особым вниманием правительства к развитию спорта, и создание отдельного министерства спорта будет еще одним проявлением внимания.
После разделения министерств, министерство культуры продолжит возглавлять Тинатин Рухадзе, а вот министром спорта станет, по словам премьера, Шалва Гоголадзе, который на данный момент является заместителем Рухадзе.
Поправки в закон "О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии" и исходящие из них поправки в 32 закона будут рассмотрены в ускоренном порядке.
Процесс реорганизации будет завершен до 1 января 2025 года. В государственном бюджете на 2025 год, принятом парламентом 10 декабря, уже учтено разделение министерств.
Так, бюджет министерства культуры составит 297,6 миллиона лари, откуда деньги пойдут на защиту культурных ценностей и содержание музеев, развитие инфраструктуры, стипендии и помощь.
Что касается министерства спорта, то его бюджет составит 298,4 миллиона лари, и деньги пойдут на развитие спорта, инфраструктурные проекты и поддержку спортивных учреждений.