https://sputnik-georgia.ru/20241212/ministerstv-v-gruzii-stanet-bolshe-291376676.html

Министерств в Грузии станет больше

Министерств в Грузии станет больше

Sputnik Грузия

Процесс реорганизации будет завершен до 1 января 2025 года 12.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают вопрос разделения министерства культуры и спорта на два ведомства, что увеличит число министерств в грузинском правительстве с 11 до 12. О разделе министерства культуры и спорта Грузии заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, разделение министерств вызвано особым вниманием правительства к развитию спорта, и создание отдельного министерства спорта будет еще одним проявлением внимания. После разделения министерств, министерство культуры продолжит возглавлять Тинатин Рухадзе, а вот министром спорта станет, по словам премьера, Шалва Гоголадзе, который на данный момент является заместителем Рухадзе. Поправки в закон "О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии" и исходящие из них поправки в 32 закона будут рассмотрены в ускоренном порядке. Министерство культуры и спорта Грузии разделят на два ведомства – премьер >>Процесс реорганизации будет завершен до 1 января 2025 года. В государственном бюджете на 2025 год, принятом парламентом 10 декабря, уже учтено разделение министерств. Так, бюджет министерства культуры составит 297,6 миллиона лари, откуда деньги пойдут на защиту культурных ценностей и содержание музеев, развитие инфраструктуры, стипендии и помощь. Что касается министерства спорта, то его бюджет составит 298,4 миллиона лари, и деньги пойдут на развитие спорта, инфраструктурные проекты и поддержку спортивных учреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, культура, спорт, правительство грузии