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Пенсии в Грузии вырастут с 1 января 2025 года

Пенсии в Грузии вырастут с 1 января 2025 года

Sputnik Грузия

Пенсия для лиц моложе 70 лет увеличится на 35 лари и составит 350 лари, а в высокогорных регионах – 420 лари 12.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. В Грузии в 2025 году повысятся пенсии для возрастных пенсионеров, говорится в первоначальном проекте бюджета на 2025 год. Согласно проекту, финансирование здравоохранения и социальных программ по сравнению с 2021 годом выросло на 2,6 миллиарда лари и составило 7,5 миллиарда. Пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше вырастет на 35 лари и составит 450 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, достигнет отметки 540 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет увеличится на 35 лари и составит 350 лари, а в высокогорных регионах – 420 лари. В целом финансирование здравоохранения и социальных программ увеличивается на 718 миллионов лари. На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за октябрь >>Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. С января 2024 года пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 315 лари, в высокогорных поселениях – 385 лари, а для граждан старше 70 лет – составляет 415 лари, в высокогорных поселениях – 495 лари. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Курс лари по отношению к доллару США – 2,8 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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