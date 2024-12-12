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Вмешательство третьих сил в ситуацию в Грузии усилит напряженность - глава МИД Турции

Вмешательство третьих сил в ситуацию в Грузии усилит напряженность - глава МИД Турции

Sputnik Грузия

События в Грузии еще раз продемонстрировали наличие хрупкого равновесия в регионе, заявил турецкий министр 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T17:46+0400

2024-12-12T17:46+0400

2024-12-12T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Вмешательство третьих сил в процессы в Грузии может усилить напряженность в 2025 году, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки человек.По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.Секция интересов РФ в Грузии призывает россиян избегать места скопления людей >>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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