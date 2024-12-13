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CША вводят визовые санкции для представителей власти в Грузии
CША вводят визовые санкции для представителей власти в Грузии
Sputnik Грузия
“Грузинская мечта” отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, считают американские власти 13.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-13T08:44+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении порядка 20 представителей власти в Грузии, а также частных лиц, "ответственных за подрыв демократии" в стране или причастных к этому, говорится в заявлении ведомства.Визовые ограничения коснутся министров правительства, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, отметили в Госдепартаменте.В заявлении сказано, что США "решительно осуждают продолжающееся жестокое и неоправданное насилие" со стороны правящей партии “Грузинская мечта” против граждан Грузии, включая протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных деятелей.Власти США привержены тому, чтобы в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за подрыв демократии или причастных к этому были введены визовые ограничения и также готовят дополнительные меры, заявили в Госдепартаменте. "Мы готовим дополнительные меры, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто подрывает демократию в Грузии. Вместе с народом Грузии мы стремимся видеть сильную, процветающую и демократическую Грузию, прочно интегрированную в евроатлантическое сообщество", - сказано в заявлении.Действия властей демонстрируют решимость американских властей и дополняют ранее объявленные меры, затронувшие более 100 лиц, связанных с “Грузинской мечтой”, и членов их семей, отметили в Госдепартаменте.Грузия и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией >>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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CША вводят визовые санкции для представителей власти в Грузии
08:44 13.12.2024 (обновлено: 10:20 13.12.2024)
“Грузинская мечта” отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, считают американские власти
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении порядка 20 представителей власти в Грузии, а также частных лиц, "ответственных за подрыв демократии" в стране или причастных к этому, говорится в заявлении ведомства.
Визовые ограничения коснутся министров правительства, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, отметили в Госдепартаменте.
"Госдепартамент США объявляет о дополнительных мерах в рамках политики визовых ограничений, которая запрещает выдачу виз лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или причастным к этому", - сказано в заявлении.
В заявлении сказано, что США "решительно осуждают продолжающееся жестокое и неоправданное насилие" со стороны правящей партии “Грузинская мечта” против граждан Грузии, включая протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных деятелей.
“Грузинская мечта” отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, которого подавляющее большинство грузинского народа желает и которое предусмотрено грузинской конституцией", - сказано в заявлении.
Власти США привержены тому, чтобы в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за подрыв демократии или причастных к этому были введены визовые ограничения и также готовят дополнительные меры, заявили в Госдепартаменте.
"Мы готовим дополнительные меры, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто подрывает демократию в Грузии. Вместе с народом Грузии мы стремимся видеть сильную, процветающую и демократическую Грузию, прочно интегрированную в евроатлантическое сообщество", - сказано в заявлении.
Действия властей демонстрируют решимость американских властей и дополняют ранее объявленные меры, затронувшие более 100 лиц, связанных с “Грузинской мечтой”, и членов их семей, отметили в Госдепартаменте.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.
Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.