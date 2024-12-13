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Грузинский вингер "Сент-Этьена" подорожал на 3 миллиона евро

Грузинский вингер "Сент-Этьена" подорожал на 3 миллиона евро

Sputnik Грузия

Увеличение стоимости Давиташвили связано с его успешной игрой за "Сент-Этьен" 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T10:52+0400

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2024-12-13T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Стоимость вингера сборной Грузии по футболу и французского "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили увеличилась до 8 миллионов евро, обновленные данные опубликовал авторитетный немецкий портал Transfermarkt. Во время прошлого обновления 7 октября стоимость Давиташвили на портале составляла 5 миллионов, его цена выросла на 3 миллиона. Увеличение стоимости Давиташвили связано с его успешной игрой за "Сент-Этьен" в октябре – пять забитых голов, включая хет-трик в ворота "Осера", а также две результативные передачи. Давиташвили был признан лучшим игроком октября, а его гол в ворота "Осера" назвали лучшим голом месяца. Вингера сборной Грузии по футболу признали лучшим игроком октября чемпионата Франции >>Перед рождественскими каникулами "Сент-Этьен" занимает 16-е место в турнирной таблице с 13 очками и находится в зоне плей-аут. Следующую встречу клуб проведет против "Тулузы" 13 декабря. Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года. Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, зурико давиташвили, франция, футбол