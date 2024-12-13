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Грузия станет президентом Энергетического союза в 2025 году

Грузия станет президентом Энергетического союза в 2025 году

Sputnik Грузия

Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – одни из важных приоритетов правительства Грузии 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Грузия будет президентом Энергетического союза в 2025 году – эта функция была передана стране в порядке ротации на заседании 22-го министерского совета Энергетического союза в Вене, говорится в сообщении Минэкономики Грузии. Грузия в роли президента сможет принимать более активное участие в процессе планирования мероприятий и разработки вопросов для обсуждения, предусмотренных повесткой дня Энергетического союза, в течение 2025 года. Кроме того, в ходе заседания особый акцент был сделан на развитии возобновляемой энергетики в странах Союза, реализации задач энергоэффективности и декарбонизации, а также разработке новых нормативных актов, которые должны способствовать, с одной стороны, выполнению обязательств, взятых перед Энергетическим союзом, а с другой стороны, укреплять энергобезопасность и энергетическую связь между странами-членами Союза. Главные вызовы системы энергетики Грузии и способы их решения >>Грузия является членом Энергетического союза с 2017 года. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – одни из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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