https://sputnik-georgia.ru/20241213/ikh-tsel-podstrekatelstvo--glava-parlamenta-gruzii-o-vizite-evroparlamentariev-291394585.html
Их цель подстрекательство – глава парламента Грузии о визите европарламентариев
Их цель подстрекательство – глава парламента Грузии о визите европарламентариев
Sputnik Грузия
Накануне европарламентарии Раса Юкнявичене, Михаль Щерба, Натали Луазо, Бернар Гетта, Тобиас Кремер, Ренье ван Лоншон присоединились к акции протеста в Тбилиси 13.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-13T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Некоторые депутаты Европарламента приезжают в Грузию для подстрекательства и для того, чтобы подлить масло в потухший огонь, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Накануне европарламентарии Раса Юкнявичене, Михаль Щерба, Натали Луазо, Бернар Гетта, Тобиас Кремер, Ренье ван Лоншон присоединились к акции протеста в Тбилиси. Волна протеста началась в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Как заявила Юкнявичене, необходимо повторно провести выборы при нейтральной администрации, ввести санкции для тех, кто не только украл выборы, но и сейчас избивает людей на улицах. Накануне депутаты Европарламента провели закрытые встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, представителями оппозиции и неправительственных организаций, которые требуют проведения новых парламентских выборов. Они утверждают, что власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Как заявил после встречи с президентом Михаль Щерба, Грузии был предоставлен статус страны-кандидата при определенных условиях, одним из которых было проведение свободных и справедливых выборов. Однако, по словам европарламентария, эти выборы не были свободными и справедливыми. Лишь подливают масло в огонь – глава МИД Грузии о визите депутатов Европарламента >>"Поэтому мы просим власти Грузии провести повторно эти выборы при определенных условиях и по тем стандартам, которые мы уважаем в Евросоюзе", – заявил Щерба. После встречи с Зурабишвили депутаты Европарламента заявили о поддержке президента в ее европейских устремлениях. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, европарламент
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, европарламент
Их цель подстрекательство – глава парламента Грузии о визите европарламентариев
17:22 13.12.2024 (обновлено: 17:28 13.12.2024)
Накануне европарламентарии Раса Юкнявичене, Михаль Щерба, Натали Луазо, Бернар Гетта, Тобиас Кремер, Ренье ван Лоншон присоединились к акции протеста в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Некоторые депутаты Европарламента приезжают в Грузию для подстрекательства и для того, чтобы подлить масло в потухший огонь, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Накануне европарламентарии Раса Юкнявичене, Михаль Щерба, Натали Луазо, Бернар Гетта, Тобиас Кремер, Ренье ван Лоншон присоединились к акции протеста в Тбилиси. Волна протеста началась в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Как заявила Юкнявичене, необходимо повторно провести выборы при нейтральной администрации, ввести санкции для тех, кто не только украл выборы, но и сейчас избивает людей на улицах.
"На этом фоне мы видим еще один и, надеюсь, последний бой: визит, привязавшихся к Грузии иностранных политиков, которые снова посетили проспект Руставели для подстрекательства. Их цель – подлить керосин в потухший огонь, схватиться и повернуть вспять проигранную повестку дня", – заявил Папуашвили на брифинге.
Накануне депутаты Европарламента провели закрытые встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, представителями оппозиции и неправительственных организаций, которые требуют проведения новых парламентских выборов. Они утверждают, что власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.
Как заявил после встречи с президентом Михаль Щерба, Грузии был предоставлен статус страны-кандидата при определенных условиях, одним из которых было проведение свободных и справедливых выборов. Однако, по словам европарламентария, эти выборы не были свободными и справедливыми.
"Поэтому мы просим власти Грузии провести повторно эти выборы при определенных условиях и по тем стандартам, которые мы уважаем в Евросоюзе", – заявил Щерба.
После встречи с Зурабишвили депутаты Европарламента заявили о поддержке президента в ее европейских устремлениях.
"Это решающий момент для грузинского народа. Мы полностью поддерживаем президента Саломе Зурабишвили в ее стремлении вернуть Грузию на европейский путь", – написала Юкнявичяне на своей странице в соцсети Х.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки.
По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.