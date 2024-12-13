https://sputnik-georgia.ru/20241213/lish-podlivayut-maslo-v-ogon--glava-mid-gruzii-o-vizite-deputatov-evroparlamenta-291390494.html

Лишь подливают масло в огонь – глава МИД Грузии о визите депутатов Европарламента

Лишь подливают масло в огонь – глава МИД Грузии о визите депутатов Европарламента

Sputnik Грузия

В Тбилиси прибыли члены Европарламента, которые особенно критично настроены в отношении Грузии, заявила министр 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T15:24+0400

2024-12-13T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Некоторые депутаты Европарламента не желают видеть создавшуюся в Грузии объективную картину и своими действиями лишь подливают масла в огонь, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Накануне европарламентарии Раса Юкнявичене, Михаль Щерба, Натали Луазо, Бернар Гетта, Тобиас Кремер, Ренье ван Лоншон присоединились к акции протеста в Тбилиси. Волна протеста началась в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Как заявила Юкнявичене, необходимо повторно провести выборы при нейтральной администрации, ввести санкции для тех, кто не только украл выборы, но и сейчас избивает людей на улицах. По словам министра, мы также видим членов Европарламента, которые особенно критично настроены в отношении Грузии. "У них нет желания видеть объективную картину. Мы неоднократно видели, как их "творчество" отражалась в резолюциях Европарламента", – добавила Бочоришвили. При этом глава МИД отметила, что она не в курсе, насколько эта делегация находится в Грузии от имени Европарламента. Накануне депутаты Европарламента провели закрытые встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, представителями оппозиции и неправительственных организаций, которые требуют проведения новых парламентских выборов. Они утверждают, что власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными. Как заявил после встречи с президентом Михаль Щерба, Грузии был предоставлен статус страны-кандидата на определенных условиях, одним из которых было проведение свободных и справедливых выборов. Однако, по словам европарламентария, эти выборы не были свободными и справедливыми. Граждан Грузии шантажируют приостановкой безвиза с ЕС – глава МИД >>"Поэтому мы просим власти Грузии провести повторно эти выборы на определенных условиях и по тем стандартам, которые мы уважаем в Евросоюзе", – заявил Щерба. После встречи с Зурабишвили, депутаты Европарламента заявили о поддержке президента в ее европейских устремлениях. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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