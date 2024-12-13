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Граждан Грузии шантажируют приостановкой безвиза с ЕС – глава МИД

Граждан Грузии шантажируют приостановкой безвиза с ЕС – глава МИД

Sputnik Грузия

Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии в 2017 году 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T11:48+0400

2024-12-13T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Граждан Грузии шантажируют и запугивают приостановкой безвизового режима, однако власти страны надеются, что государства-члены Евросоюза не примут решения о введении каких-либо карательных мер, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Евросоюз может приостановить действие безвизового режима для "определенных категорий лиц" Грузии на фоне последних событий в стране и из-за невыполнения или отсутствия прогресса по либерализации визового режима, говорится в отчете Европейской комиссии, опубликованной на прошлой неделе. "Что касается приостановки безвизового режима, то они реально шантажируют этим граждан Грузии. То есть граждан Грузии запугивают тем, что против них могут быть применены определенные меры, что в некотором смысле является инструментализацией политики ЕС", – заявила Бочоришвили. Министр почти на 100% уверена, что в ЕС никто не разделит такой подход, и такого не произойдет, что каким-то образом они накажут жителей Грузии.Дипломатический разговор не означает легитимации – посол ЕС о встрече с главой МИД Грузии>>По ее словам, ЕС рассмотрит дополнительные меры в отношении Грузии 16 декабря, однако грузинская сторона не ожидает, что эти решения будут приняты в такой форме, которая нанесет ущерб двусторонним отношениям. Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что происходящее в Грузии в последние дни явно требует санкций. По его информации, работа по подготовке санкций уже ведется, и он не исключил, что данные будут представлены 16 декабря. "Дождемся рассмотрений 16 декабря. Мы знаем и видим, что некоторые государства-члены открыто занимают довольно агрессивную позицию, и они даже высказывают это в отношении Грузии. Но мы также знаем, что большая часть стран-членов ЕС не разделяет эти позиции", – заявила Бочоришвили. Поэтому, как отметила глава МИД, не стоит опережать события. По ее словам, среди государств-членов ЕС есть страны, которые думают иначе, и есть страны, которые гораздо более критически относятся к властям Грузии. Министры иностранных дел ЕС на встрече 18 ноября не смогли договориться о введении санкций против грузинских чиновников и приостановке безвизового режима для Грузии. Главы МИД стран ЕС не договорились об отмене безвиза с Грузией>>Венгрия и Словакия выступают против введения санкций по отношению к представителям правительства Грузии, сомнения выражают также Болгария и Италия. С другой стороны, Германия выступает против прекращения ЕС безвизового режима с Грузией. После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа". Министр: евроинтеграция – внешнеполитический приоритет Грузии>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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