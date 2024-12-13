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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России полностью закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России полностью закрыта
Sputnik Грузия
Движение на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги закрылось из-за высокой опасности схода лавин 13.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-13T18:23+0400
2024-12-13T18:23+0400
2024-12-13T18:23+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорогПо информации департамента, движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылось из-за высокой опасности схода лавин.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, общество, погода, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, россия, общество, погода, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России полностью закрыта
Движение на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги закрылось из-за высокой опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог
По информации департамента, движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылось из-за высокой опасности схода лавин.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.