https://sputnik-georgia.ru/20241214/elochka-ne-gori-meriya-tbilisi-otlozhila-zazhzhenie-glavnoy-novogodney-elki--291415040.html

Елочка, не гори! Мэрия Тбилиси отложила зажжение главной новогодней елки

Елочка, не гори! Мэрия Тбилиси отложила зажжение главной новогодней елки

Sputnik Грузия

О том, когда все же состоится праздник, Каладзе обещал сообщить в ближайщие дни 14.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-14T19:20+0400

2024-12-14T19:20+0400

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новогодняя елка

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Праздник зажжения главной в Грузии новогодней елки откладывается на неопределенный срок, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Главную новогоднюю елку в столице у здания парламента должны были зажечь 14 декабря, в 19:00, однако территория у елки остается эпицентром протеста. У здания парламента собрались сотни человек. Градоначальник отметил, что на проспекте Руставели протестующие устраивают провокации, в том числе, кидают стеклянные бутылки в сторону сцены. О том, когда все же состоится праздник, Каладзе обещал сообщить в ближайщие дни.Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Власти Грузии смогли нейтрализовать "майдан" - премьер-министр Грузии>>С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, новогодняя елка