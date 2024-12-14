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Елочка, не гори! Мэрия Тбилиси отложила зажжение главной новогодней елки
Елочка, не гори! Мэрия Тбилиси отложила зажжение главной новогодней елки
Sputnik Грузия
О том, когда все же состоится праздник, Каладзе обещал сообщить в ближайщие дни 14.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-14T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Праздник зажжения главной в Грузии новогодней елки откладывается на неопределенный срок, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Главную новогоднюю елку в столице у здания парламента должны были зажечь 14 декабря, в 19:00, однако территория у елки остается эпицентром протеста. У здания парламента собрались сотни человек. Градоначальник отметил, что на проспекте Руставели протестующие устраивают провокации, в том числе, кидают стеклянные бутылки в сторону сцены. О том, когда все же состоится праздник, Каладзе обещал сообщить в ближайщие дни.Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Власти Грузии смогли нейтрализовать "майдан" - премьер-министр Грузии>>С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акции, акции протеста, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, новогодняя елка
акции, акции протеста, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, новогодняя елка
Елочка, не гори! Мэрия Тбилиси отложила зажжение главной новогодней елки
19:20 14.12.2024 (обновлено: 19:26 14.12.2024)
О том, когда все же состоится праздник, Каладзе обещал сообщить в ближайщие дни
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Праздник зажжения главной в Грузии новогодней елки откладывается на неопределенный срок, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Главную новогоднюю елку в столице у здания парламента должны были зажечь 14 декабря, в 19:00, однако территория у елки остается эпицентром протеста. У здания парламента собрались сотни человек.
"Мы приняли решение отложить праздничное зажжение новогодней елки. Это мероприятие пройдет тогда, когда радикальная оппозиция не будет препятствовать детям", – сказал на специальном брифинге Каладзе.
Градоначальник отметил, что на проспекте Руставели протестующие устраивают провокации, в том числе, кидают стеклянные бутылки в сторону сцены.
О том, когда все же состоится праздник, Каладзе обещал сообщить в ближайщие дни.
Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.
Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты.
Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев.
С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.