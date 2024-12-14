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Власти Грузии смогли нейтрализовать "майдан" – премьер-министр Грузии

Власти Грузии смогли нейтрализовать "майдан" – премьер-министр Грузии

Sputnik Грузия

Четыре партии и самые богатые НПО не могут собрать даже 2 тысячи человек на акциях, заявил Кобахидзе 14.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-14T18:46+0400

2024-12-14T18:46+0400

2024-12-14T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. "Майдан" в Грузии провалился и никогда не состоится, поскольку число участников протестных акций сокращается, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Избрание Кавелашвили президентом снизит уровень поляризации в стране – премьер Грузии>>Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протестов не прекращается. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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митинг, ираклий кобахидзе, тбилиси, новости, грузия, политика, акции, акции протеста