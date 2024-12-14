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Избрание Кавелашвили президентом снизит уровень поляризации в стране – премьер Грузии
Избрание Кавелашвили президентом снизит уровень поляризации в стране – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории страны, заявил Кобахидзе 14.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-14T17:51+0400
2024-12-14T17:51+0400
2024-12-14T18:10+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии снизит уровень поляризации в стране, и у Грузии будет президент-патриот, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Кто такой Кавелашвили – будущий шестой президент Грузии>>Избирательная коллегия 14 декабря избрала Кавелашвили шестым президентом Грузии. Его инаугурация пройдет 29 декабря. Он отметил, что президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории Грузии. "Уже более двадцати лет в Грузии не было патриотичного и ментально и психологически уравновешенного президента. В этом плане президентство Михаила Кавелашвили станет поворотным моментом для нашей страны", – сказал Кобахидзе. Между тем оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными. Они отказываются признавать выборы президента. Тем временем Зурабишвили даже отказалась покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент в соцсети. Она утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, политика
саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, политика
Избрание Кавелашвили президентом снизит уровень поляризации в стране – премьер Грузии
17:51 14.12.2024 (обновлено: 18:10 14.12.2024)
Президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории страны, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии снизит уровень поляризации в стране, и у Грузии будет президент-патриот, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Избирательная коллегия 14 декабря избрала Кавелашвили шестым президентом Грузии. Его инаугурация пройдет 29 декабря.
"Я уверен, что избрание Михаила Кавелашвили на эту важную должность внесет очень значительный вклад в укрепление грузинской государственности и нашего суверенитета, а также в ликвидацию радикализма и снижение поляризации", – сказал Кобахидзе.
Он отметил, что президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории Грузии.
"Уже более двадцати лет в Грузии не было патриотичного и ментально и психологически уравновешенного президента. В этом плане президентство Михаила Кавелашвили станет поворотным моментом для нашей страны", – сказал Кобахидзе.
Во главе с Кавелашвили институт президента вернется к своей конституционной миссии и достоинству, добавил он. "Хочу пожелать успехов Михаилу Кавелашвили на посту президента Грузии", – сказал премьер-министр.
Между тем оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными. Они отказываются признавать выборы президента.
Тем временем Зурабишвили даже отказалась покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент в соцсети.
Она утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она.