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https://sputnik-georgia.ru/20241214/izbranie-kavelashvili-prezidentom-snizit-uroven-polyarizatsii-v-strane--premer-gruzii-291414074.html
Избрание Кавелашвили президентом снизит уровень поляризации в стране – премьер Грузии
Избрание Кавелашвили президентом снизит уровень поляризации в стране – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории страны, заявил Кобахидзе 14.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии снизит уровень поляризации в стране, и у Грузии будет президент-патриот, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Кто такой Кавелашвили – будущий шестой президент Грузии&gt;&gt;Избирательная коллегия 14 декабря избрала Кавелашвили шестым президентом Грузии. Его инаугурация пройдет 29 декабря. Он отметил, что президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории Грузии. "Уже более двадцати лет в Грузии не было патриотичного и ментально и психологически уравновешенного президента. В этом плане президентство Михаила Кавелашвили станет поворотным моментом для нашей страны", – сказал Кобахидзе. Между тем оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными. Они отказываются признавать выборы президента. Тем временем Зурабишвили даже отказалась покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент в соцсети. Она утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, политика
саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, политика

Избрание Кавелашвили президентом снизит уровень поляризации в стране – премьер Грузии

17:51 14.12.2024 (обновлено: 18:10 14.12.2024)
© Georgian DreamИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2024
© Georgian Dream
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Президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории страны, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии снизит уровень поляризации в стране, и у Грузии будет президент-патриот, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Кто такой Кавелашвили – будущий шестой президент Грузии>>
Избирательная коллегия 14 декабря избрала Кавелашвили шестым президентом Грузии. Его инаугурация пройдет 29 декабря.

"Я уверен, что избрание Михаила Кавелашвили на эту важную должность внесет очень значительный вклад в укрепление грузинской государственности и нашего суверенитета, а также в ликвидацию радикализма и снижение поляризации", – сказал Кобахидзе.

Он отметил, что президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории Грузии.
© Georgian DreamМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2024
Михаил Кавелашвили
© Georgian Dream
"Уже более двадцати лет в Грузии не было патриотичного и ментально и психологически уравновешенного президента. В этом плане президентство Михаила Кавелашвили станет поворотным моментом для нашей страны", – сказал Кобахидзе.

Во главе с Кавелашвили институт президента вернется к своей конституционной миссии и достоинству, добавил он. "Хочу пожелать успехов Михаилу Кавелашвили на посту президента Грузии", – сказал премьер-министр.

Между тем оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными. Они отказываются признавать выборы президента.
© photo: Sputnik / StringerПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2024
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© photo: Sputnik / Stringer
Тем временем Зурабишвили даже отказалась покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент в соцсети.
Она утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она.
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