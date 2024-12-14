https://sputnik-georgia.ru/20241214/izbranie-kavelashvili-prezidentom-snizit-uroven-polyarizatsii-v-strane--premer-gruzii-291414074.html

Избрание Кавелашвили президентом снизит уровень поляризации в стране – премьер Грузии

Избрание Кавелашвили президентом снизит уровень поляризации в стране – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории страны, заявил Кобахидзе 14.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-14T17:51+0400

2024-12-14T17:51+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии снизит уровень поляризации в стране, и у Грузии будет президент-патриот, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Кто такой Кавелашвили – будущий шестой президент Грузии>>Избирательная коллегия 14 декабря избрала Кавелашвили шестым президентом Грузии. Его инаугурация пройдет 29 декабря. Он отметил, что президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории Грузии. "Уже более двадцати лет в Грузии не было патриотичного и ментально и психологически уравновешенного президента. В этом плане президентство Михаила Кавелашвили станет поворотным моментом для нашей страны", – сказал Кобахидзе. Между тем оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными. Они отказываются признавать выборы президента. Тем временем Зурабишвили даже отказалась покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент в соцсети. Она утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, политика