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Кто такой Кавелашвили – будущий шестой президент Грузии

Кто такой Кавелашвили – будущий шестой президент Грузии

Sputnik Грузия

Кавелашвили в июне 2022 года вместе с несколькими другими депутатами откололся от "Грузинской мечты" и основал политическое движение "Сила народа" 14.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-14T16:26+0400

2024-12-14T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили – кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" – официально избран на пост президента Грузии. Кавелашвили избран президентом Грузии >>Его инаугурация состоится 29 октября 2024 года. Тогда же истекут полномочия пятого президента страны Саломе Зурабишвили. Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 года в городе Болниси. В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1990 году началась его успешная спортивная карьера. С 1988 по 1995 гг. футболист играл в "Динамо Тбилиси", затем перешел во владикавказскую "Аланию", играл за "Манчестер Сити", "Грашофер" и несколько других европейских клубов. Имеет лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью. Эксперт в области футбола. Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов: 2016-2020, 2020-2024 и 2024-2028 гг. В июне 2022 года он вместе с несколькими другими депутатами откололся от "Грузинской мечты" и основал политическое движение "Сила народа", которое в 2024 году было преобразовано в партию. "Сила народа" стала партнером "Грузинской мечты". Кавелашвили будет хорошим президентом Грузии – лидер правящей силы ответил оппонентам>>Свой уход из "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и другие объяснили желанием говорить с народом по всем важным для страны вопросам открыто, не ставя в неловкое положение правящую партию. Именно они первыми заговорили о том, что власти Грузии стали объектом несправедливых нападок с Запада из-за отказа вводить санкции против России и ввязываться в вооруженный конфликт на Украине. Кобахидзе охарактеризовал кандидата в президенты Грузии >>В парламент нынешнего, XI, созыва представители "Силы народа" прошли по партийному списку "Грузинской мечты". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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