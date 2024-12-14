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Кавелашвили будет хорошим президентом Грузии – лидер правящей силы ответил оппонентам
Кавелашвили будет хорошим президентом Грузии – лидер правящей силы ответил оппонентам
Sputnik Грузия
В условиях парламентской республики Кавелашвили будет символичной фигурой и не будет определять курс страны, отметили в "Мечте" 14.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-14T15:23+0400
2024-12-14T15:23+0400
2024-12-14T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили будет хорошим президентом Грузии, если учитывать его символические полномочия, заявил один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Кавелашвили избран президентом Грузии >>Избирательная коллегия 14 декабря избрала Кавелашвили шестым президентом Грузии. Он получил 224 голоса. Он отметил, что пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и ее предшественники создали ложное представление о должности президента. "Зурабишвили и ее предшественники настолько неправильно создали представления о должности президента, что теперь даже критика является ошибочной" , – отметил Мдинарадзе. Мдинарадзе подчеркнул, что в условиях парламентской республики Кавелашвили будет символичной фигурой и не будет определять курс страны. "Он может быть кем угодно, исходя из своих личных и профессиональных качеств, но он не определяет внешнюю политику, и это не его дело. Внешняя политика в парламентской республике определяется парламентом и реализуется правительством Грузии. Президент должен быть и будет представителем только в том случае, если правительство Грузии выдаст на это специальное разрешение", – сказал Мдинарадзе. То же самое, по его словам, касается должности Верховного главнокомандующего. "Если речь идет о Верховном главнокомандующем, Михаил Кавелашвили будет хорошим главнокомандующим. Хоть это и воспринимается так, будто он должен возглавить какую-то армию. Но эта компетенция президента настолько символична, что ему не нужны никакие спецзнания о передвижении армейских частей или тактике боевых действий", – сказал Мдинарадзе. Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом Зурабишвили покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси – отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, мамука мдинарадзе, политика, новости, тбилиси, грузия, президент грузии, выборы, президентские выборы
саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, мамука мдинарадзе, политика, новости, тбилиси, грузия, президент грузии, выборы, президентские выборы
Кавелашвили будет хорошим президентом Грузии – лидер правящей силы ответил оппонентам
15:23 14.12.2024 (обновлено: 16:05 14.12.2024)
В условиях парламентской республики Кавелашвили будет символичной фигурой и не будет определять курс страны, отметили в "Мечте"
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили будет хорошим президентом Грузии, если учитывать его символические полномочия, заявил один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Избирательная коллегия 14 декабря избрала Кавелашвили шестым президентом Грузии. Он получил 224 голоса.
"В большинстве случаев – это символичные, церемониальные полномочия, что путают люди с реальными полномочиями", – сказал Мдинарадзе.
Он отметил, что пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и ее предшественники создали ложное представление о должности президента.
"Зурабишвили и ее предшественники настолько неправильно создали представления о должности президента, что теперь даже критика является ошибочной" , – отметил Мдинарадзе.
Мдинарадзе подчеркнул, что в условиях парламентской республики Кавелашвили будет символичной фигурой и не будет определять курс страны.
"Он может быть кем угодно, исходя из своих личных и профессиональных качеств, но он не определяет внешнюю политику, и это не его дело. Внешняя политика в парламентской республике определяется парламентом и реализуется правительством Грузии. Президент должен быть и будет представителем только в том случае, если правительство Грузии выдаст на это специальное разрешение", – сказал Мдинарадзе.
То же самое, по его словам, касается должности Верховного главнокомандующего.
"Если речь идет о Верховном главнокомандующем, Михаил Кавелашвили будет хорошим главнокомандующим. Хоть это и воспринимается так, будто он должен возглавить какую-то армию. Но эта компетенция президента настолько символична, что ему не нужны никакие спецзнания о передвижении армейских частей или тактике боевых действий", – сказал Мдинарадзе.
Между тем оппоненты властей с насмешкой отнеслись к выбору кандидатуры Кавелашвили, акцентировав внимание на отсутствии у него диплома о высшем образовании. В правящей партии же заявили, что у Кавелашвили большой опыт в политике и его главное достоинство – патриотизм.
Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом Зурабишвили покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси – отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети.
Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она.