https://sputnik-georgia.ru/20241214/kavelashvili-budet-khoroshim-prezidentom-gruzii--lider-pravyaschey-sily-otvetil-opponentam-291412457.html

Кавелашвили будет хорошим президентом Грузии – лидер правящей силы ответил оппонентам

Кавелашвили будет хорошим президентом Грузии – лидер правящей силы ответил оппонентам

Sputnik Грузия

В условиях парламентской республики Кавелашвили будет символичной фигурой и не будет определять курс страны, отметили в "Мечте" 14.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-14T15:23+0400

2024-12-14T15:23+0400

2024-12-14T16:05+0400

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили будет хорошим президентом Грузии, если учитывать его символические полномочия, заявил один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Кавелашвили избран президентом Грузии >>Избирательная коллегия 14 декабря избрала Кавелашвили шестым президентом Грузии. Он получил 224 голоса. Он отметил, что пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и ее предшественники создали ложное представление о должности президента. "Зурабишвили и ее предшественники настолько неправильно создали представления о должности президента, что теперь даже критика является ошибочной" , – отметил Мдинарадзе. Мдинарадзе подчеркнул, что в условиях парламентской республики Кавелашвили будет символичной фигурой и не будет определять курс страны. "Он может быть кем угодно, исходя из своих личных и профессиональных качеств, но он не определяет внешнюю политику, и это не его дело. Внешняя политика в парламентской республике определяется парламентом и реализуется правительством Грузии. Президент должен быть и будет представителем только в том случае, если правительство Грузии выдаст на это специальное разрешение", – сказал Мдинарадзе. То же самое, по его словам, касается должности Верховного главнокомандующего. "Если речь идет о Верховном главнокомандующем, Михаил Кавелашвили будет хорошим главнокомандующим. Хоть это и воспринимается так, будто он должен возглавить какую-то армию. Но эта компетенция президента настолько символична, что ему не нужны никакие спецзнания о передвижении армейских частей или тактике боевых действий", – сказал Мдинарадзе. Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом Зурабишвили покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси – отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, мамука мдинарадзе, политика, новости, тбилиси, грузия, президент грузии, выборы, президентские выборы