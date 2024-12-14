Кавелашвили избран президентом Грузии
14:49 14.12.2024 (обновлено: 15:07 14.12.2024)
© Georgian DreamМихаил Кавелашвили
© Georgian Dream
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Выборы проходили в стране на фоне акций протеста
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии – за него проголосовали 224 члена Избирательной комиссии.
Голосование проходило в парламенте страны с 9:00 до 14:00. Всего в выборах приняли участие 225 членов Избирательной коллегии, недействительным был признан 1 бюллетень.
Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента Грузии. Его представила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации называют парламент XI созыва и правительство, которому он выразил доверие, нелегитимными институтами. Будущий президент, по их словам, так же будет нелегитимным.
Выборы проходили на фоне акции протеста. Митингующие с утра перекрыли центральный проспект города и расположились на улице, прилегающей к парламенту. Само здание парламента оцеплено полицией.
Фигура президента
Сегодня президент – это символическая фигура с ограниченными полномочиями. К примеру, президент сам решает, кого помиловать и использовать право вето на законы, а вот представительские функции в международных отношениях может осуществлять только с согласия правительства.
Нововведение связано с преобразованием Грузии в парламентскую республику. Соответствующие поправки в Конституцию вступили в силу весной 2018 года. Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом, пояснили ранее конституционалисты.
Волна протеста
Акция началась у здания парламента Грузии 14 декабря с раннего утра. Оппозиция, представители неправительственных организаций, активисты и их соратники в борьбе с нынешними властями собрались к началу голосования.
© photo: SputnikАкция протеста у здания парламента.. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
Акция протеста у здания парламента.. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.
Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты.
© photo: SputnikАкция протеста у здания парламента.. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
Акция протеста у здания парламента.. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев.
С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
© photo: SputnikСитуация у здания парламента. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
Ситуация у здания парламента. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.
Новый президент
Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. Между тем Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается.
"Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она.