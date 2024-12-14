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Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают более тысячи большегрузов
Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают более тысячи большегрузов
Sputnik Грузия
Проезд большегрузов через границу закрылся днем 13 декабря из-за угрозы схода лавин 14.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-14T11:56+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Более 1,3 тысячи грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Грузинская железная дорога отменила пассажирские рейсы 14 декабря >>Проезд большегрузов через границу закрылся днем 13 декабря из-за угрозы схода лавин. В данный момент движение ограничено для всех видов транспорта. Всего в электронной очереди, по последним данным, зарегистрировано 1 385 грузовиков. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, общество, северная осетия, армения
верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, общество, северная осетия, армения
Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают более тысячи большегрузов
11:56 14.12.2024 (обновлено: 12:16 14.12.2024)
Проезд большегрузов через границу закрылся днем 13 декабря из-за угрозы схода лавин
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Более 1,3 тысячи грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Проезд большегрузов через границу закрылся днем 13 декабря из-за угрозы схода лавин. В данный момент движение ограничено для всех видов транспорта.
Всего в электронной очереди, по последним данным, зарегистрировано 1 385 грузовиков.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.