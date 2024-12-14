Выборы президента Грузии признаны состоявшимися – пресс-спикер ЦИК
13:02 14.12.2024 (обновлено: 13:31 14.12.2024)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaВыборы президента Грузии. 14 декабря 2024 года. Скриншот с трансляции на сайте парламента
© Courtesy of Parliament of Georgia
Подписаться
Выборы состоялись, поскольку в них уже приняло участие более половины полного состава коллегии выборщиков, заявили в ЦИК
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани заявила, что поскольку к 11:30 в голосовании приняли участие 170 членов Избирательной коллегии, выборы президента можно считать состоявшимися.
В эти минуты в здании парламента Грузии проходят выборы шестого президента Грузии. Процедура голосования продлится до 14:00, после чего ЦИК подсчитает голоса и объявит имя будущего президента.
"Процесс голосования продлится до 14:00, однако к 11:30 в нем приняли участие уже 170 членов коллегии. Соответственно, выборы считаются состоявшимися. Выборы состоялись, поскольку в них уже приняло участие более половины полного состава коллегии выборщиков", – сказала Натия Иоселиани.
Выборы проходят на фоне акции протеста. Митингующие с утра перекрыли центральный проспект города, а также расположились на улице, прилегающей к парламенту. Само здание парламента оцеплено полицией.
Кого выбирают
Выбор у коллегии выборщиков ограниченный – кандидата в президенты представила только правящая партия. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, заявили о тотальной фальсификации и отказались работать в законодательном органе нынешнего созыва.
Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации называют парламент XI созыва и правительство, которому он выразил доверие, нелегитимными институтами. Будущий президент, по их словам, так же будет нелегитимным.
© photo: SputnikАкция протеста у здания парламента.. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
Акция протеста у здания парламента.. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
С победой на парламентских выборах "Грузинскую мечту" не поздравили ни США, ни руководство Евросоюза. Что касается отдельных стран ЕС, поздравления поступили только из Венгрии и Словении.
Единственным кандидатом в президенты Грузии стал бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламента Грузии трех созывов Михаил Кавелашвили.
Оппоненты властей с насмешкой отнеслись к этому выбору, акцентировав внимание на отсутствии у Кавелашвили диплома о высшем образовании. В правящей партии же заявили, что у Кавелашвили большой опыт в политике и его главное достоинство – патриотизм.
© Georgian DreamМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили
© Georgian Dream
Для победы Кавелашвили должен получить голоса не менее 200 членов избирательной коллегии. Правящая партия заявила, что у нее 211 членов коллегии.
Согласно Конституции, президентом Грузии может стать гражданин страны от 40 лет с избирательным правом, который жил в стране не менее 15 лет. Президент избирается на пять лет.
Фигура президента
Сегодня президент – это символическая фигура с ограниченными полномочиями. К примеру, президент сам решает, кого помиловать и использовать право вето на законы, а вот представительские функции в международных отношениях может осуществлять только с согласия правительства.
Нововведение связано с преобразованием Грузии в парламентскую республику. Соответствующие поправки в Конституцию вступили в силу весной 2018 года. Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом, пояснили ранее конституционалисты.
Волна протеста
Акция началась у здания парламента Грузии 14 декабря с раннего утра. Оппозиция, представители неправительственных организаций, активисты и их соратники в борьбе с нынешними властями собрались к началу голосования.
© photo: SputnikАкция протеста у здания парламента.. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
Акция протеста у здания парламента.. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.
Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты.
© photo: SputnikАкция протеста у здания парламента.. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
Акция протеста у здания парламента.. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев.
С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
© photo: SputnikСпецназ. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
Спецназ. Выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.
Новый президент
Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря.
© photo: Sputnik / StringerПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© photo: Sputnik / Stringer
Между тем Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети.
Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она.