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Мировые лидеры поздравляют Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии
Мировые лидеры поздравляют Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии
Sputnik Грузия
Избирательная коллегия 14 декабря выбрала Кавелашвили шестым президентом Грузии, его инаугурация пройдет 29 декабря 15.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-15T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Новоизбранный президент Грузии Михаил Кавелашвили получил первые поздравления с победой на выборах от лидеров мировых государств. Избирательная коллегия 14 декабря выбрала Кавелашвили шестым президентом Грузии. Его инаугурация пройдет 29 декабря. Первым Кавелашвили поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Надежду на укрепления отношений между странами в своем поздравлении выразил премьер Армении Никол Пашинян. "Армения надеется на укрепление стратегического партнерства и углубление сотрудничества на всех уровнях. Я желаю Михаилу Кавелашвили успехов на этом важном посту", - написал Пашинян в соцсети. С избранием на должность президента Грузии Кавелашвили поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Кто такой Кавелашвили – будущий шестой президент Грузии >>Белорусский лидер выразил надежду на возобновление плодотворного взаимодействия между Минском и Тбилиси и пожелал новому президенту успешной работы на благо своей страны. Свои поздравление Кавелашвили направил президент Сербии Александр Вучич и пригласил его посетить Сербию. Как ранее отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии снизит уровень поляризации в стране, и у Грузии будет президент-патриот. Выборы президента Грузии проходили на фоне акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Проспект Руставели с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, михаил кавелашвили, президент грузии
новости, грузия, политика, михаил кавелашвили, президент грузии
Мировые лидеры поздравляют Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии
11:59 15.12.2024 (обновлено: 12:43 15.12.2024)
Избирательная коллегия 14 декабря выбрала Кавелашвили шестым президентом Грузии, его инаугурация пройдет 29 декабря
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Новоизбранный президент Грузии Михаил Кавелашвили получил первые поздравления с победой на выборах от лидеров мировых государств.
Избирательная коллегия 14 декабря выбрала Кавелашвили шестым президентом Грузии. Его инаугурация пройдет 29 декабря.
Первым Кавелашвили поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Верю, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления и расширения наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства ради процветания наших стран и народов, обеспечения стабильности и безопасности нашего региона, реализации его экономического потенциала", – говорится в тексте поздравления.
Надежду на укрепления отношений между странами в своем поздравлении выразил премьер Армении Никол Пашинян.
"Армения надеется на укрепление стратегического партнерства и углубление сотрудничества на всех уровнях. Я желаю Михаилу Кавелашвили успехов на этом важном посту", - написал Пашинян в соцсети.
С избранием на должность президента Грузии Кавелашвили поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Белорусский лидер выразил надежду на возобновление плодотворного взаимодействия между Минском и Тбилиси и пожелал новому президенту успешной работы на благо своей страны.
Свои поздравление Кавелашвили направил президент Сербии Александр Вучич и пригласил его посетить Сербию.
"Уверен, что наши страны продолжат развивать дружественные отношения и что совместная поддержка мира, стабильности и сотрудничества станет приоритетом в наших двусторонних отношениях, которые будут подкреплены общей поддержкой на международной арене", – написал Вучич.
Как ранее отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии снизит уровень поляризации в стране, и у Грузии будет президент-патриот.
Выборы президента Грузии проходили на фоне акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Проспект Руставели с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.