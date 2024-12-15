https://sputnik-georgia.ru/20241215/otlozhili-no-nenadolgo--mer-tbilisi-rasskazal-o-date-zazhzheniya-glavnoy-elki-gruzii-291422160.html

Отложили, но ненадолго – мэр Тбилиси рассказал о дате зажжения главной елки Грузии

Отложили, но ненадолго – мэр Тбилиси рассказал о дате зажжения главной елки Грузии

Sputnik Грузия

Зажжение главной елки столицы было временно отложено из соображений безопасности, заявил Каладзе 15.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-15T18:54+0400

2024-12-15T18:54+0400

2024-12-15T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Дату зажжения главной елки Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси объявят в ближайшие дни, заявил мэра столицы Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналиста. Главную новогоднюю елку Грузии у здания парламента в Тбилиси должны были зажечь 14 декабря в 19:00. Ввиду того, что у здания парламента продолжаются акции протеста противников власти, церемонию зажжения было решено отложить. По словам мэра, зажжение главной елки столицы было временно отложено из соображений безопасности, так как в сторону сцены вечером в субботу полетели тяжелые предметы. "Что касается зажжения елки, то вчера мы в конце приняли решение перенести мероприятие. Мы получили информацию, что планируется провокация. Кроме того, мы видели, что в сторону сцены бросали тяжелые предметы, бутылки, что очень плохо. Там была группа агрессивно настроенных людей", – заявил Каладзе. Градоначальник отметил, что на муниципальных властях лежит большая ответственность за горожан вне зависимости от их политических взглядов. Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Елочка, не гори! Мэрия Тбилиси отложила зажжение главной новогодней елки >>Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, общество, каха каладзе, новогодняя елка, тбилиси