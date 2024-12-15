https://sputnik-georgia.ru/20241215/pochemu-vybor-gruzinskoy-mechty-pal-na-kavelashvili---otvet-novoizbrannogo-prezidenta-291423310.html

Почему выбор "Грузинской мечты" пал на Кавелашвили – ответ новоизбранного президента

Почему выбор "Грузинской мечты" пал на Кавелашвили – ответ новоизбранного президента

Sputnik Грузия

Должность президента – это большая честь и ответственность в нынешней ситуации, заявил Кавелашвили 15.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" посчитала, что Грузии нужен человек, который наконец вернет институт президента в рамки Конституции, заявил новоизбранный президент Михаил Кавелашвили в эксклюзивном интервью телеканалу "Имеди". Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса избирательной коллегии. Инаугурация состоится 29 декабря. По его словам, должность президента – это большая честь и ответственность в нынешней ситуации, а само предложение было настоящей неожиданностью. "Что касается предложения, то меня на встречу вызвали почетный председатель партии и премьер-министр. Конечно, это предложение было неожиданным, что мою кандидатуру могут рассмотреть. Этот процесс проводился открыто", – сказал Кавелашвили. По словам избранного президента, в последние годы его выступления, возможно, казались обществу несколько грубыми, но все это было вызвано нынешней ситуацией и задачами, стоящими перед командой. Кто такой Кавелашвили – будущий шестой президент Грузии >>"Почему я был радикальным и агрессивным в некоторых случаях? Все это служило интересам нашей страны и нашим национальным интересам. Искренность – мое органическое состояние, и я действительно не могу это изменить, но я продолжу защищать интересы своей страны другим способом", – заявил Кавелашвили. Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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