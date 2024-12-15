https://sputnik-georgia.ru/20241215/raspisanie-matchey-sbornoy-gruzii-po-futbolu-v-kvalifikatsii-chempionata-mira-2026-goda-291422533.html
Расписание матчей сборной Грузии по футболу в квалификации чемпионата мира 2026 года
Расписание матчей сборной Грузии по футболу в квалификации чемпионата мира 2026 года
Sputnik Грузия
Сборная Грузии проведет первые два матча против Турции и Болгарии дома, а в последнем туре встретится с Болгарией в гостях 15.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-15T20:11+0400
2024-12-15T20:11+0400
2024-12-15T20:11+0400
спорт
грузия
новости
болгария
турция
испания
вилли саньоль
сборная грузии по футболу
футбол
чемпионат мира по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289792331_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_fc91739fed010fd2bf86fbd7e04bf7cf.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Федерация футбола Грузии опубликовала календарь выступлений национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года - первая встреча состоится дома 4 сентября против команды Турции. В результате жеребьевки, состоявшейся в офисе FIFA в Цюрихе 13 декабря, выяснилось, что соперниками команды Вилли Саньоля за путевку на ЧМ-2026 стали сборные Турции, Болгарии, а также победитель пары Испания/Нидерланды в рамках Лиги наций УЕФА. Сборная Грузии проведет первые два матча против Турции и Болгарии дома, а в последнем туре встретится с Болгарией в гостях. Все матчи пройдут осенью 2025 года. Первый тур – 4 сентября. Грузия - Турция Болгария – Испания/Нидерланды Второй тур – 7 сентября. Грузия - Болгария Турция – Испания/Нидерланды Третий тур – 11 октября. Болгария - Турция Испания/Нидерланды – Грузия Четвертый тур – 14 октября. Турция - Грузия Испания/Нидерланды – Болгария Пятый тур – 15 ноября. Грузия – Испания/Нидерланды Турция - Болгария Шестой тур – 18 ноября. Болгария - Грузия Испания/Нидерланды – Турция По итогам жеребьевки были укомплектованы 12 групп. Победители каждой группы отправятся напрямую на чемпионат мира, а занявшие вторые места (12 команд) сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся четыре лучшие команды Лиги наций, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе европейской квалификации ЧМ. Те группы отборочного этапа, где оказалось по пять команд, начнут отборочный этап в марте 2025 года, там где по четыре команды – в сентябре. Квалификационный этап завершится в ноябре, а матчи плей-офф пройдут в марте 2026 года. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Города-организаторы чемпионата мира: Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
болгария
турция
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289792331_113:0:1252:854_1920x0_80_0_0_d56214ff620bff0ece9dca48206ae9ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, болгария, турция, испания, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол, чемпионат мира по футболу
спорт, грузия, новости, болгария, турция, испания, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол, чемпионат мира по футболу
Расписание матчей сборной Грузии по футболу в квалификации чемпионата мира 2026 года
Сборная Грузии проведет первые два матча против Турции и Болгарии дома, а в последнем туре встретится с Болгарией в гостях
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Федерация футбола Грузии опубликовала календарь выступлений национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года - первая встреча состоится дома 4 сентября против команды Турции.
В результате жеребьевки, состоявшейся в офисе FIFA в Цюрихе 13 декабря, выяснилось, что соперниками команды Вилли Саньоля за путевку на ЧМ-2026 стали сборные Турции, Болгарии, а также победитель пары Испания/Нидерланды в рамках Лиги наций УЕФА.
Сборная Грузии проведет первые два матча против Турции и Болгарии дома, а в последнем туре встретится с Болгарией в гостях. Все матчи пройдут осенью 2025 года.
Болгария – Испания/Нидерланды
Турция – Испания/Нидерланды
Испания/Нидерланды – Грузия
Четвертый тур – 14 октября.
Испания/Нидерланды – Болгария
Грузия – Испания/Нидерланды
Испания/Нидерланды – Турция
По итогам жеребьевки были укомплектованы 12 групп. Победители каждой группы отправятся напрямую на чемпионат мира, а занявшие вторые места (12 команд) сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся четыре лучшие команды Лиги наций, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе европейской квалификации ЧМ.
Те группы отборочного этапа, где оказалось по пять команд, начнут отборочный этап в марте 2025 года, там где по четыре команды – в сентябре. Квалификационный этап завершится в ноябре, а матчи плей-офф пройдут в марте 2026 года.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.
Города-организаторы чемпионата мира:
США (11 городов) – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл;
Мексика (три города) – Гвадалахара, Мехико, Монтеррей;
Канада (два города) – Торонто, Ванкувер.
Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года.