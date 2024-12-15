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Расписание матчей сборной Грузии по футболу в квалификации чемпионата мира 2026 года

Расписание матчей сборной Грузии по футболу в квалификации чемпионата мира 2026 года

Sputnik Грузия

Сборная Грузии проведет первые два матча против Турции и Болгарии дома, а в последнем туре встретится с Болгарией в гостях 15.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Федерация футбола Грузии опубликовала календарь выступлений национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года - первая встреча состоится дома 4 сентября против команды Турции. В результате жеребьевки, состоявшейся в офисе FIFA в Цюрихе 13 декабря, выяснилось, что соперниками команды Вилли Саньоля за путевку на ЧМ-2026 стали сборные Турции, Болгарии, а также победитель пары Испания/Нидерланды в рамках Лиги наций УЕФА. Сборная Грузии проведет первые два матча против Турции и Болгарии дома, а в последнем туре встретится с Болгарией в гостях. Все матчи пройдут осенью 2025 года. Первый тур – 4 сентября. Грузия - Турция Болгария – Испания/Нидерланды Второй тур – 7 сентября. Грузия - Болгария Турция – Испания/Нидерланды Третий тур – 11 октября. Болгария - Турция Испания/Нидерланды – Грузия Четвертый тур – 14 октября. Турция - Грузия Испания/Нидерланды – Болгария Пятый тур – 15 ноября. Грузия – Испания/Нидерланды Турция - Болгария Шестой тур – 18 ноября. Болгария - Грузия Испания/Нидерланды – Турция По итогам жеребьевки были укомплектованы 12 групп. Победители каждой группы отправятся напрямую на чемпионат мира, а занявшие вторые места (12 команд) сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся четыре лучшие команды Лиги наций, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе европейской квалификации ЧМ. Те группы отборочного этапа, где оказалось по пять команд, начнут отборочный этап в марте 2025 года, там где по четыре команды – в сентябре. Квалификационный этап завершится в ноябре, а матчи плей-офф пройдут в марте 2026 года. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Города-организаторы чемпионата мира: Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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