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Зарплаты депутатов парламента Грузии вырастут с 1 января

Зарплаты депутатов парламента Грузии вырастут с 1 января

Sputnik Грузия

Зарплата депутата будет состоять из базового оклада чиновника, определенного на конкретный год государственным бюджетом, умноженного на определенный... 15.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-15T14:56+0400

2024-12-15T14:56+0400

2024-12-15T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Новая система расчета зарплат депутатов вступит в силу с 1 января 2025 года, что позволит парламентариям получать более высокую зарплату. Согласно принятым поправкам в законодательство, зарплата депутата будет состоять из базового оклада чиновника, определенного на конкретный год государственным бюджетом, умноженного на определенный коэффициент, в зависимости от статуса депутата. Базовый оклад определен на 2025 год в размере 1 460 лари. Коэффициент, на который будет умножаться оклад, для обычного депутата парламента составит 7, для заместителя председателя комитета или председателя фракции – 7,2, для первого заместителя председателя комитета или председателя фракции – 7,4. Зарплаты в Грузии – кто сколько получает >>В случае председателя комитета или фракции коэффициент, на который будет умножаться оклад, составит 7,6, в случае заместителя председателя парламента – 7,8, в случае первого заместителя председателя парламента – 8, а в случае председателя парламента – 8,5. Таким образом, по предварительным подсчетам, зарплата рядового депутата увеличится на 3,6 тысячи лари и составит 8,25 тысячи лари, а председателя парламента – на 3,3 тысячи лари и составит 10 тысяч лари. При этом, согласно поправкам, с 1 января 2025 года увеличится с 15 до 20 тысяч лари единоразовая помощь семье депутата в случае его гибели от нападения. Кроме того, с 10 до 15 тысяч лари увеличится единоразовая помощь семье депутата в случае его смерти и в том случае, если его признают лицом с ОВЗ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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