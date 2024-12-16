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Нацбанк Грузии получил высокую оценку в борьбе с отмыванием денег

Нацбанк Грузии получил высокую оценку в борьбе с отмыванием денег

Sputnik Грузия

Национальный банк Грузии продолжает совершенствовать нормативную и надзорную базу по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма 16.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-16T09:01+0400

2024-12-16T09:01+0400

2024-12-16T09:01+0400

грузия

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натия турнава

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Высокая оценка Специального комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL ) мер, принятых Национальным банком Грузии в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов свидетельствует об усердной работе регулятора, заявила исполняющая обязанности главы Нацбанка Грузии Натия Турнава. MONEYVAL положительно оценил меры, принятые Национальным банком Грузии в целях содействия предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. Кроме того он повысил рейтинг Грузии по выполнению рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF с "Частично соответствует" до "В значительной степени соответствует". По ее словам из 27 стран-членов членов Совета Европы, оцененных MONEYVAL, только семь стран, и в их числе Грузия, имеют столь высокий рейтинг. "Я думаю, что это действительно важное признание, которое даст нам дополнительный стимул для дальнейшего совершенствования работы нашей команды или направления", - сказала Турнава. В отчете Moneyval подчеркивается, что "Грузия предприняла значительные шаги для обеспечения соблюдения рекомендации, которая предусматривает соблюдение требований по внедрению новых технологий и регулированию деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Минюст Грузии будет наблюдать за финансированием терроризма и отмыванием денег >>Национальный банк Грузии продолжает совершенствовать нормативную и надзорную базу по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма, целью которого является соблюдение международных рекомендаций , а также развитие устойчивая культура эффективного управления рисками в экосистеме виртуальных активов и услуг. В сентябре прошлого года все провайдеры виртуальных активов в Грузии попали под надзор Национального банка страны с точки зрения контроля отмывания денег и финансирования терроризма. Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, натия турнава