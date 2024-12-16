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Обязательная регистрация гидов в Грузии откладывается
Обязательная регистрация гидов в Грузии откладывается
Sputnik Грузия
Иностранцы, желающие работать в Грузии гидами, должны были проходить регистрацию по особым правилам 16.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-16T15:02+0400
2024-12-16T15:02+0400
2024-12-16T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял в окончательном чтении поправки в закон "О туризме", согласно которым обязательная регистрация гидов в Грузии откладывается до 1 июня 2025 года. Правило, согласно которому все гиды были обязаны регистрироваться в Реестре экономической деятельности, а его работа без регистрации должна была караться штрафом в размере 500 лари должно было вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом иностранцы, желающие работать в Грузии гидами, должны были проходить регистрацию по особым правилам. Доходы Грузии от туризма к 2028 году превысят 6 млрд долларов – планы властей >>Причиной переноса срока задействования закона названа необходимость дополнительного времени на информирование субъектов и принятие дополнительных регуляций. В частности, согласно принятым поправкам, правительство Грузии должно разработать протокол штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, туризм, гиды
грузия, общество, новости, туризм, гиды
Обязательная регистрация гидов в Грузии откладывается
Иностранцы, желающие работать в Грузии гидами, должны были проходить регистрацию по особым правилам
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял в окончательном чтении поправки в закон "О туризме", согласно которым обязательная регистрация гидов в Грузии откладывается до 1 июня 2025 года.
Правило, согласно которому все гиды были обязаны регистрироваться в Реестре экономической деятельности, а его работа без регистрации должна была караться штрафом в размере 500 лари должно было вступить в силу с 1 января 2025 года.
При этом иностранцы, желающие работать в Грузии гидами, должны были проходить регистрацию по особым правилам.
Причиной переноса срока задействования закона названа необходимость дополнительного времени на информирование субъектов и принятие дополнительных регуляций.
В частности, согласно принятым поправкам, правительство Грузии должно разработать протокол штрафа.