Доходы Грузии от туризма к 2028 году превысят 6 млрд долларов – планы властей
16:26 28.11.2024 (обновлено: 16:35 28.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerЛюди проходят мимо уличных кафе в квартале Новый Тифлис
© photo: Sputnik / Stringer
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Особое внимание власти Грузии уделят упрощению прибытия туристов в страну
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Количество визитеров в Грузии должно увеличиться до 11 миллионов, а доходы от туризма - до 6,4 миллиарда долларов к 2028 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя в парламенте программу правительства на ближайшие годы.
Развитие туризма является одним из приоритетов властей Грузии как с точки зрения повышения популярности страны, так и с точки зрения увеличения благосостояния населения и решения проблем с трудоустройством и бедностью.
"Туризм является одним из важных направлений развития нашей страны", – сказал Кобахидзе.
Усиление туристического сектора и освоение туристического потенциала по планы властей будет осуществляться за счет развития инфраструктуры.
Так, в планах правительства увеличить число гостиниц до 2 680, а число мест в них – до 142 700. Кроме того, власти Грузии намерены привлечь частные инвестиции в размере 1 миллиарда лари для развития гостиничного сектора и 1 миллиард лари для развития туристической инфраструктуры.
Особое внимание будет уделено развитию четырех сезонных курортов и разработать концепцию развития туризма. Особое внимание будет уделено также горным курортам, где планируется построить новые трассы и установить системы искусственного снега.
В частности, в планах правительства построить восьмикилометровую трассу в Гудаури, трехкилометровую трассу – в Бакуриани, шестикилометровую трассу – на курорте Годердзи и такую же трассу на курорте Хацвали.
Также особое внимание будет уделено религиозному туризму и запущен новый проект – "Путь Святой Нино", в рамках которого будет обустроена тропа, которая охватит 12 муниципалитетов и 16 епархий.
Развитие путей
Особое внимание власти Грузии уделят упрощению прибытия туристов в страну.
"С четырех миллионов до 18 миллионов вырастет пассажиропоток, после того, как будет построен новый Тбилисский международный аэропорт в Вазиани", – отметил Кобахидзе.
Также, по его словам, с 1,7 до 5 миллионов увеличится пассажиропоток после завершения проекта расширения Кутаисского международного аэропорта.
По его прогнозам, уже к 2028 году аэропорты Грузии будут принимать более 9,8 миллиона пассажиров.
За четыре года планируется также завершить развитие и дорожной инфраструктуры. В частности, уже к 2025 году завершится строительство магистрали Тбилиси-Батуми, в том числе и расширение объездной трассы Кобулети, что значительно сократит время в пусти с востока на запад Грузии.
Также планируется обновить дорогу от Тбилиси до Рустави и построить современные дороги в направлении Турции, Азербайджана и Армении.
Кроме того, власти намерены развивать дороги в направлении винного региона Кахети и завершить модернизацию дороги в направлении России.
Также власти намерены развивать и саму систему внутренних перевозок, реформа которой стартовала с 2024 года.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы?
В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.
В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.