https://sputnik-georgia.ru/20241128/dokhody-gruzii-ot-turizma-k-2028-godu-prevysyat-6-milliardov-dollarov--plany-vlastey-291125030.html

Доходы Грузии от туризма к 2028 году превысят 6 млрд долларов – планы властей

Доходы Грузии от туризма к 2028 году превысят 6 млрд долларов – планы властей

Sputnik Грузия

Особое внимание власти Грузии уделят упрощению прибытия туристов в страну 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T16:26+0400

2024-11-28T16:26+0400

2024-11-28T16:35+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Количество визитеров в Грузии должно увеличиться до 11 миллионов, а доходы от туризма - до 6,4 миллиарда долларов к 2028 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя в парламенте программу правительства на ближайшие годы. Развитие туризма является одним из приоритетов властей Грузии как с точки зрения повышения популярности страны, так и с точки зрения увеличения благосостояния населения и решения проблем с трудоустройством и бедностью. Усиление туристического сектора и освоение туристического потенциала по планы властей будет осуществляться за счет развития инфраструктуры. Так, в планах правительства увеличить число гостиниц до 2 680, а число мест в них – до 142 700. Кроме того, власти Грузии намерены привлечь частные инвестиции в размере 1 миллиарда лари для развития гостиничного сектора и 1 миллиард лари для развития туристической инфраструктуры. Особое внимание будет уделено развитию четырех сезонных курортов и разработать концепцию развития туризма. Особое внимание будет уделено также горным курортам, где планируется построить новые трассы и установить системы искусственного снега. Доходы Грузии от туризма рекордно вырастут – прогноз аналитиков >>В частности, в планах правительства построить восьмикилометровую трассу в Гудаури, трехкилометровую трассу – в Бакуриани, шестикилометровую трассу – на курорте Годердзи и такую же трассу на курорте Хацвали. Также особое внимание будет уделено религиозному туризму и запущен новый проект – "Путь Святой Нино", в рамках которого будет обустроена тропа, которая охватит 12 муниципалитетов и 16 епархий. Развитие путей Особое внимание власти Грузии уделят упрощению прибытия туристов в страну. Также, по его словам, с 1,7 до 5 миллионов увеличится пассажиропоток после завершения проекта расширения Кутаисского международного аэропорта. По его прогнозам, уже к 2028 году аэропорты Грузии будут принимать более 9,8 миллиона пассажиров. За четыре года планируется также завершить развитие и дорожной инфраструктуры. В частности, уже к 2025 году завершится строительство магистрали Тбилиси-Батуми, в том числе и расширение объездной трассы Кобулети, что значительно сократит время в пусти с востока на запад Грузии. Количество туристов в Грузии должно достичь 11 миллионов – премьер >>Также планируется обновить дорогу от Тбилиси до Рустави и построить современные дороги в направлении Турции, Азербайджана и Армении. Кроме того, власти намерены развивать дороги в направлении винного региона Кахети и завершить модернизацию дороги в направлении России. Также власти намерены развивать и саму систему внутренних перевозок, реформа которой стартовала с 2024 года.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы?Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, туризм, ираклий кобахидзе, новости