https://sputnik-georgia.ru/20241216/tbilgorsud-osvobodil-oppozitsionnogo-politika-elisashvili-pod-zalog-291429067.html

Тбилгорсуд освободил оппозиционного политика Элисашвили под залог

Тбилгорсуд освободил оппозиционного политика Элисашвили под залог

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины оппозиционеру грозит до трех лет тюрьмы 16.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-16T15:53+0400

2024-12-16T15:53+0400

2024-12-16T15:53+0400

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тбилисский городской суд

алеко элисашвили

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд освободил из предварительного заключения одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили под залог в 4 тысячи лари. Инцидент произошел 2 декабря около аптеки в центре Тбилиси, на прилегающей к улице Костава территории. На распространившемся в СМИ видео видно, как Элисашвили подходит к сооснователю правящей партии "Грузинская мечта" Али Бабаеву, мужчины начинают эмоционально жестикулировать, а после оппозиционер прибегает к физической силе. Решение принял судья Тбилисского городского суда Леван Геловани, который частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Обвинение ходатайствовало о выплате залога в размере 5 тысяч лари. Тбилисский суд отправил лидера партии "Граждане" Элисашвили под арест >>Тбилисский городской суд избрал для Элисашвили тюремное заключение в качестве меры пресечения 6 декабря. Прокуратура предъявила Элисашвили обвинение в преследовании человека с применением насилия в связи с его политической деятельностью. В случае подтверждения вины оппозиционеру грозит до трех лет тюрьмы. Элисашвили был задержан на площади Свободы, когда он вышел из гостиницы Courtyard by Marriott после завершения консультаций ведущих оппозиционных партий. Лидеры оппозиции обсуждали дальнейшие действия, учитывая прошедшие на седьмой день акций протеста обыски в офисах нескольких партий и домах активистов. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз, до 4 декабря, акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 4 декабря акции приняли мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилисский городской суд, алеко элисашвили