https://sputnik-georgia.ru/20241206/tbilisskiy-sud-otpravil-lidera-partii-grazhdane-elisashvili-pod-arest---291275468.html

Тбилисский суд отправил лидера партии "Граждане" Элисашвили под арест

Тбилисский суд отправил лидера партии "Граждане" Элисашвили под арест

Sputnik Грузия

Оппозиционер обвиняется в преследовании человека с применением насилия в связи с его политической деятельностью 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T18:10+0400

2024-12-06T18:10+0400

2024-12-06T18:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил под арест на время следствия лидера оппозиционной партии "Граждане", одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили, который обвиняется в расправе над сооснователем правящей партии "Грузинская мечта", председателем Национального конгресса азербайджанцев Али Бабаевым.Инцидент произошел 2 декабря около аптеки в центре Тбилиси, на прилегающей к улице Костава территории. На распространившемся в СМИ видео видно, как Элисашвили подходит к Бабаеву, мужчины начинают эмоционально жестикулировать, а после оппозиционер прибегает к физической силе.Прокуратура предъявила Элисашвили обвинение в преследовании человека с применением насилия в связи с его политической деятельностью. В случае подтверждения вины оппозиционеру грозит до трех лет тюрьмы. Элисашвили был задержан на площади Свободы, когда он вышел из гостиницы Courtyard by Marriott после завершения консультаций ведущих оппозиционных партий. Лидеры оппозиции обсуждали дальнейшие действия, учитывая прошедшие на седьмой день акций протеста обыски в офисах нескольких партий и домах активистов.МВД Грузии опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников>>В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз, до 4 декабря, акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.С 4 декабря акции приняли мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.К этому времени в уголовном порядке задержаны 26 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 16 человек, а за подготовку взрыва – один.Девятерым из них прокуратура предъявила обвинения в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, тбилиси, алеко элисашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение