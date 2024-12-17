https://sputnik-georgia.ru/20241217/biznes-idet-protiv-gosudarstva---premer-ministr-gruzii-291444558.html

Бизнес идет против государства - премьер-министр Грузии

Бизнес идет против государства - премьер-министр Грузии

Sputnik Грузия

Премьер считает, основным выходом является диалог, и он уже встретился с частью бизнесменов 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T15:31+0400

2024-12-17T15:31+0400

2024-12-17T15:31+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Заявление бизнес-сектора не принесет мира и спокойствия в Грузию, но сделаем все чтобы бизнес сохранил устойчивость, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Более тысячи бизнес-компаний в Грузии, в том числе такие крупные игроки как "Магти", PSP Pharma, SPAR Georgia, Daily и GPI Holding поддержали требование проведение парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. По его словам, основным выходом является диалог, и он уже встретился с частью бизнесменов. "Они выразили надежду, что "майдан" наконец закончится и попытка радикальной оппозиции развалить страну закончится. Мы успокоили бизнесменов и сказали им, что "майдан" уже закончился и что все будет хорошо ", - говорит Кобахидзе. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки. Премьер назвал страны ЕС, защитившие интересы народа Грузии в Брюсселе >>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бизнес, акции протеста