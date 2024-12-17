Премьер назвал страны ЕС, защитившие интересы народа Грузии в Брюсселе
13:28 17.12.2024 (обновлено: 15:02 17.12.2024)
© Courtesy of Irakli Kobakhidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Румыния защитили интересы грузинского народа на заседании Совета глав МИД стран-членов Евросоюза и зафиксировали позицию ее в поддержку, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Главы МИД Евросоюза 16 октября обсудили вопрос Грузии и возможность принятия персональных санкций против Грузии. Официально стало известно, что вопрос заблокировали Венгрия и Словакия. Между тем по итогам заседания была достигнута договоренность о необходимости приостановки безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии.
"Я хочу поблагодарить пять конкретных стран, которые зафиксировали позицию, поддерживающую грузинский народ на этом совете. Это, как вам известно, Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Румыния. Они защитили интересы грузинского народа на Совете", – заявил Кобахидзе.
Глава грузинского правительства отметил, у властей есть конкретная информация о пяти странах, и не исключил, что список стран, которые выступили против санкций, еще шире, и это очень важно.
"Мы продолжим консультации со всеми странами, которые поддерживают грузинский народ", – отметил премьер.
Единственная рекомендация, по слова премьера, которую дал Совет, – это начало процедуры введения визового режима для владельцев дипломатических паспортов.
"Несмотря на то, что данная рекомендация носит существенно символическую нагрузку, она должна быть оценена, как антигрузинский шаг, который безусловно подрывает надежность европейских структур в восприятии грузинского общества", – заявил премьер.
Дипломатические паспорта в Грузии имеют президент, глава парламента, премьер-министр, глава МИД и их супруги. Диппаспорта есть у членов Кабмина и депутатов парламента, а также у главы администрации президента, его заместителей и у помощников президента.
Диппаспорта в том числе есть у секретаря Совета национальной безопасности Грузии, членов и заместителей секретаря, у председателя Верховного суда, председателя Конституционного суда, генпрокурора, Католикоса-Патриарха всея Грузии.
Диппаспорта в том числе есть у секретаря Совета национальной безопасности Грузии, членов и заместителей секретаря, у председателя Верховного суда, председателя Конституционного суда, генпрокурора, Католикоса-Патриарха всея Грузии.
Результатом именно подобных решений является то, что европейские структуры в восприятии грузинского общества испытывают постоянную девальвацию, и это, по словам Кобахидзе, является серьезной проблемой.
Премьер отметил и огромные вызовы, перед которыми сегодня находятся Европа и Евросоюз: политический кризис в ряде стран, в том числе и в двух ведущих странах ЕС – во Франции и Германии, отметил премьер.
"Когда в такое время конкретные европейские политики и чиновники находят время, чтобы шантажировать Грузию и пытаются поддержать уже провалившийся "Майдан", это, мягко говоря, непонятно", – заявил Кобахидзе.
Однако, как отметил премьер, стало очевидным, что этот шантаж не имеет никакой силы, чему способствовало принятое властями 28 ноября решение снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.
"Мы надеемся, что с 20 января практика шантажа окончательно завершится со стороны конкретных европейских политиков и чиновников", – отметил Кобахидзе.
Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с Западом, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа".
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.