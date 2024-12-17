https://sputnik-georgia.ru/20241217/premer-nazval-strany-kotorye-zaschitili-interesy-gruzii-v-bryussele-291442384.html

Премьер назвал страны ЕС, защитившие интересы народа Грузии в Брюсселе

Премьер назвал страны ЕС, защитившие интересы народа Грузии в Брюсселе

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Румыния защитили интересы грузинского народа на заседании Совета глав МИД стран-членов... 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T13:28+0400

2024-12-17T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Румыния защитили интересы грузинского народа на заседании Совета глав МИД стран-членов Евросоюза и зафиксировали позицию ее в поддержку, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.Главы МИД Евросоюза 16 октября обсудили вопрос Грузии и возможность принятия персональных санкций против Грузии. Официально стало известно, что вопрос заблокировали Венгрия и Словакия. Между тем по итогам заседания была достигнута договоренность о необходимости приостановки безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии.Глава грузинского правительства отметил, у властей есть конкретная информация о пяти странах, и не исключил, что список стран, которые выступили против санкций, еще шире, и это очень важно. Единственная рекомендация, по слова премьера, которую дал Совет, – это начало процедуры введения визового режима для владельцев дипломатических паспортов."Несмотря на то, что данная рекомендация носит существенно символическую нагрузку, она должна быть оценена, как антигрузинский шаг, который безусловно подрывает надежность европейских структур в восприятии грузинского общества", – заявил премьер.Результатом именно подобных решений является то, что европейские структуры в восприятии грузинского общества испытывают постоянную девальвацию, и это, по словам Кобахидзе, является серьезной проблемой.Фицо: вопрос введения санкций ЕС против Грузии – это красная линия для Словакии>>Премьер отметил и огромные вызовы, перед которыми сегодня находятся Европа и Евросоюз: политический кризис в ряде стран, в том числе и в двух ведущих странах ЕС – во Франции и Германии, отметил премьер.Однако, как отметил премьер, стало очевидным, что этот шантаж не имеет никакой силы, чему способствовало принятое властями 28 ноября решение снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с Западом, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против Грузии – Сийярто>>После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа".В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, венгрия, словакия, ираклий кобахидзе, дональд трамп, сша, грузия - евросоюз, евросоюз