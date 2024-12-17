https://sputnik-georgia.ru/20241217/doklad-gosdepa-ssha-v-sfere-bezopasnosti-otsenili-v-mvd-i-prokurature-gruzii-291448357.html

Доклад Госдепа США в сфере безопасности оценили в МВД и прокуратуре Грузии

Доклад Госдепа США в сфере безопасности оценили в МВД и прокуратуре Грузии

Sputnik Грузия

Согласно отчету, в 2023 году Грузия продолжила свои усилия, в том числе в борьбе с насильственным экстремизмом 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T22:44+0400

2024-12-17T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Государственный департамент США в своем докладе положительно оценил усилия Грузии по улучшению охраны сухопутной границы, морской и авиационной безопасности, что, в том числе, выразилось во внедрении новых систем и участии в международных учениях, говорится в заявлении МВД Грузии. Госдеп США опубликовал доклад о борьбе с терроризмом за 2023 год. В документе, наряду с другими странами мира, дается оценка мерам, реализуемым Грузией в направлении борьбы с терроризмом. Как отмечено в докладе, Грузия продолжила непоколебимые усилия в вопросах борьбы против терроризма и оставалась сильным партнером США в сфере безопасности. В отчете также положительно оценивается внедрение погранполицией новой мобильной системы наблюдения, которая была внедрена при поддержке США и Европейского Союза. В докладе подчеркнуто, что абордажная группа береговой охраны пограничной полиции Грузии вновь приняла участие в морской антитеррористической операции "Морские стражи" под руководством НАТО в качестве оперативного партнера. Кроме того, положительно оценено, что Грузия присоединилась к программе ООН по борьбе с перемещением террористов, целью которой является предотвращение, обнаружение и расследование террористических преступлений и связанных с ними перемещений с использованием предварительных данных о пассажирах и данных системы регистрации имен пассажиров. Борьба с терроризмом: Госдеп США назвал Грузию сильным партнером в сфере безопасности >>В докладе подчеркнуто, что Грузия регулярно участвует в обмене документами и информацией о пассажирах в рамках Интерпола, включая украденные и утерянные проездные документы. Доклад Госдепа также в положительном ключе оценили в Генпрокуратуре Грузии. "Согласно докладу, Госдепартамент США положительно оценивает ситуацию, связанную с терроризмом в Грузии, а также работу грузинских госорганов в борьбе с терроризмом, в этой связи также упоминается роль прокуратуры Грузии", – говорится в сообщении ведомства. В документе подчеркивается, что за отчетный период Грузия впервые приняла участие в программе отслеживания финансирования терроризма Европейского полицейского агентства (Европол), к которой она присоединилась в конце 2022 года. Согласно отчету, в 2023 году Грузия продолжила свои усилия, в том числе в борьбе с насильственным экстремизмом, уделив особое внимание интеграции меньшинств, образованию, доступу к СМИ, молодежи и культурному разнообразию. Как отметили в прокуратуре, в 2023 году прокуратура Грузии возбудила уголовное преследование в отношении 12 человек за совершение преступлений по статье терроризма. В том же году по статьям "Вступление в террористическую организацию в иностранном государстве и пособничестве террористической деятельности" и "Членство в террористической организации, участие в деятельности террористической организации, создание террористической организации или руководство ею" были осуждены 10 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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