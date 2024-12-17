Грузия не поддастся на провокацию Эстонии и Литвы – премьер
17:27 17.12.2024 (обновлено: 17:38 17.12.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе
© Сourtesy of Georgian Government
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Литва и Эстония ввели санкции против более чем 20 представителей власти Грузии
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Властям Эстонии и Литвы поручили устроить провокацию против Грузии, однако в ответ власти останутся в режиме односторонней дружбы с этими странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Накануне посла Грузии Зураба Хамашуридзе вызвали в эстонский МИД, чтобы "обсудить насилие в отношении граждан Грузии, лидеров оппозиции и журналистов" и "враждебное заявление" главы парламента Шалвы Папуашвили и "Грузинской мечты" в адрес Эстонии. Ранее Эстония, Латвия и Литва ввели санкции в отношении представителей власти Грузии.
"Еще раз скажу, что, к сожалению, властям Эстонии и Литвы поручили устроить провокацию против Грузии. У них, у соответствующих сил, был расчет, что мы поддадимся на провокацию. Но мы не поддались на провокацию и остались в режиме односторонней дружбы", – заявил Кобахидзе.
В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили ранее в правительстве Грузии.
Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили ранее в правительстве Грузии.
Премьер Грузии прокомментировал вчерашнее заявление главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкна о том, что "заявления авторитарного правительства и председателя парламента Грузии неприемлемы, враждебны и полны лжи".
"Какие бы заявления ни делал министр иностранных дел, мы сохраним режим односторонней дружбы, с учетом той традиционной дружбы, которая связывает грузинский народ с эстонским, а также с литовским народами. Исходя из этого, наша позиция останется неизменной", – подчеркнул Кобахидзе.
Согласно информации МИД Эстонии, на встрече с послом были затронуты парламентские выборы в Грузии, а также предыдущий и последующий период выборов.
Кроме того, глава МИД отметил, решение правящей партии приостановить европейскую интеграцию Грузии "шокировало людей и побудило их выйти на улицы", чтобы выразить мнение, на которое они имеют право.
Между тем главы МИД Евросоюза 16 октября обсудили вопрос Грузии и возможность принятия персональных санкций против Грузии. Официально стало известно, что вопрос заблокировали Венгрия и Словакия. Премьер также заявил, что интересы грузинского народа также защитили Италия, Испания и Румыния.
Между тем по итогам заседания была достигнута договоренность о необходимости приостановки безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии. Соответствующее предложение от Еврокомиссии поступит уже до конца этого года.
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа".
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.