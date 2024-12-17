https://sputnik-georgia.ru/20241217/premer-gruzii-gotov-k-dialogu-po-povodu-vyzovov-pered-stranoy-291446553.html

Премьер Грузии готов к диалогу по поводу вызовов перед страной

Премьер Грузии готов к диалогу по поводу вызовов перед страной

Sputnik Грузия

Премьер заговорил о необходимости диалога с общественностью сразу после того, как в Грузии начались акции протеста тех, кто опротестовывает решение властей по... 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T18:46+0400

2024-12-17T18:46+0400

2024-12-17T18:46+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил всем заинтересованным жителям страны дискуссию по поводов вызовов, стоящих перед страной, в том числе о "либеральном фашизме". Премьер заявил о готовности диалога с общественностью сразу после того, как в стране с 28 ноября начались акции протеста тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается."Победа над либеральным фашизмом возможна только при помощи живой дискуссии и слыша друг друга. Я хочу предложить всем искренним людям, у которых есть вопросы, личное мнение по поводу конкретных вопросов, в любом формате провести публичную или непубличную дискуссию", – сказал Кобахидзе.Ранее Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Патриарх Грузии призвал население страны к диалогу>>Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном были порядке задержаны более 370 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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