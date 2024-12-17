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Сколько школ в Грузии – новые данные

Сколько школ в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

К началу учебного года в школах страны работали более 66 тысяч педагогов, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T14:58+0400

2024-12-17T14:58+0400

2024-12-17T14:58+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Количество общеобразовательных школ в Грузии к началу 2024-2025 учебного года составило 2 294, на две школы меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным статистики, в Грузии 2 086 государственных школ и лишь 208 частных. По регионам больше всего школ находится в Имерети (17,1% от общего числа). Однако по числу учеников школ лидирует Тбилиси (35,8%). В 2024-2025 учебном году в школах Грузии насчитывается около 640,7 тысячи учеников, что на 1% больше по сравнению с данными прошлого года. Из общего числа учеников 48,3% составляют девочки, 51,7% – мальчики. Траты бюджетных средств в школах Грузии будет контролировать госказначейство >>В государственных школах Грузии учатся 89% из общего числа учащихся, а в частных – 11%. В 2024 году школу окончили 41,7 тысяч учеников, что на 11,8% меньше по сравнению с прошлым годом. К началу 2024-2025 учебного года в школах страны работали более 66 тысяч педагогов, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство педагогов – 87,5% женщины и только 12,5% – мужчины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, школа, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"