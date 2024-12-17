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Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против Грузии – Сийярто

Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против Грузии – Сийярто

Sputnik Грузия

Евросоюз установил мировой рекорд политического лицемерия в вопросе Грузии, заявил глава МИД Венгрии 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T10:52+0400

2024-12-17T10:52+0400

2024-12-17T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Венгрия и Словакия наложили вето на введение санкций ЕС против руководства полиции Грузии, ни у кого в Брюсселе нет права ставить под сомнение волю грузинского народа, выбравшего консервативное правительство, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Главы МИД Евросоюза 16 октября обсудили вопрос Грузии и возможность принятия санкций.Он подчеркнул, что "ни у кого в Брюсселе нет права ставить под сомнение волю грузинского народа", который на парламентских выборах выбрал "консервативную, ориентированную на мир, патриотичную" партию, а не те либеральные силы, за которыми стоял Брюссель. "Евросоюз установил мировой рекорд политического лицемерия в вопросе Грузии", – отметил Сийярто, добавив, что "никоим образом не поддерживал" царившее на заседании "высокомерное и обидчивое отношение к Грузии". Граждан Грузии шантажируют приостановкой безвиза с ЕС – глава МИД >>"Я думаю, что в соответствии с международным правом нельзя ввести санкции в отношении страны, потому что она просто решила отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года", – сказал он. Сийярто также рассказал, со ссылкой на главу МИД Грузии Маку Бочоришвили, которая совершила свой первый зарубежный визит в Будапешт, что на протестах в Тбилиси пострадали около 40 полицейских, поэтому говорить исключительно о жестком подавлении беспорядков некорректно, среди протестующих тоже "были агрессивные элементы". В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что страны ЕС договорились о визовых ограничениях для обладателей служебных и дипломатических паспортов Грузии в связи с ситуацией в этой стране, соответствующее предложение от Еврокомиссии поступит уже до конца этого года.Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Обстановка на акциях изменилась после проведенных в офисах оппозиции 4 декабря обысков и изъятия большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, венгрия, словакия, брюссель, петер сийярто, еврокомиссия, грузия - евросоюз