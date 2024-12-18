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Маск подтвердил, что администрация Трампа изменит подход США к Грузии – депутат
Маск подтвердил, что администрация Трампа изменит подход США к Грузии – депутат
Sputnik Грузия
Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с Западом будут перезагружены после того, как Дональд Трамп станет президентом США 18.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-18T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа радикально изменит свои подходы к внешней политике в отношении таких стран, как Грузия, и еще одним подтверждением этому является пост американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Х, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Ранее Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности США, на своей странице в соцсети Х поделился интервью директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса. Эксперт заявил, что США предприняли в Грузии "типичный небольшой маневр по смене режима", который не увенчается успехом. Однако цель, по мнению Сакса, заключалась в том, чтобы дестабилизировать южнокавказский регион. Американский эксперт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Трамп, который, по утверждению Сакса, не любит войну, уволит с должности всех, кто заинтересован в эскалации. Данное интервью Илон Маск назвал очень интересным. Между тем власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с Западом, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того, как Дональд Трамп станет президентом США. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Власти Грузии с нетерпением ждут инаугурацию Дональда Трампа – премьер>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, политика, дональд трамп, грузинская мечта - демократическая грузия, илон маск, сша, тбилиси
Маск подтвердил, что администрация Трампа изменит подход США к Грузии – депутат
12:50 18.12.2024 (обновлено: 13:08 18.12.2024)
Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с Западом будут перезагружены после того, как Дональд Трамп станет президентом США
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа радикально изменит свои подходы к внешней политике в отношении таких стран, как Грузия, и еще одним подтверждением этому является пост американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Х, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили.
Ранее Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности США, на своей странице в соцсети Х
поделился интервью директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса. Эксперт заявил, что США предприняли в Грузии "типичный небольшой маневр по смене режима", который не увенчается успехом. Однако цель, по мнению Сакса, заключалась в том, чтобы дестабилизировать южнокавказский регион.
"Илон Маск поделился интервью известного эксперта, в котором однозначно четко подчеркивается негативная роль США и администрации Байдена по отношению к Грузии. Это наглядно говорит и однозначно подтверждает, что администрация Трампа радикально изменит свои подходы к внешней политике в отношении таких стран, как Грузия", – заявил Матикашвили.
Американский эксперт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Трамп, который, по утверждению Сакса, не любит войну, уволит с должности всех, кто заинтересован в эскалации. Данное интервью Илон Маск назвал очень интересным.
Между тем власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с Западом, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того, как Дональд Трамп станет президентом США.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.