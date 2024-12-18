https://sputnik-georgia.ru/20241218/mask-podtverdil-chto-administratsiya-trampa-izmenit-podkhod-ssha-k-gruzii--deputat-291453501.html

Маск подтвердил, что администрация Трампа изменит подход США к Грузии – депутат

Маск подтвердил, что администрация Трампа изменит подход США к Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с Западом будут перезагружены после того, как Дональд Трамп станет президентом США 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T12:50+0400

2024-12-18T12:50+0400

2024-12-18T13:08+0400

новости

грузия

политика

дональд трамп

грузинская мечта - демократическая грузия

илон маск

сша

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/07/269264880_0:964:2048:2116_1920x0_80_0_0_ad8c01cbab856613d48feebaa48ce5f1.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа радикально изменит свои подходы к внешней политике в отношении таких стран, как Грузия, и еще одним подтверждением этому является пост американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Х, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Ранее Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности США, на своей странице в соцсети Х поделился интервью директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса. Эксперт заявил, что США предприняли в Грузии "типичный небольшой маневр по смене режима", который не увенчается успехом. Однако цель, по мнению Сакса, заключалась в том, чтобы дестабилизировать южнокавказский регион. Американский эксперт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Трамп, который, по утверждению Сакса, не любит войну, уволит с должности всех, кто заинтересован в эскалации. Данное интервью Илон Маск назвал очень интересным. Между тем власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с Западом, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того, как Дональд Трамп станет президентом США. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Власти Грузии с нетерпением ждут инаугурацию Дональда Трампа – премьер>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, дональд трамп, грузинская мечта - демократическая грузия, илон маск, сша, тбилиси