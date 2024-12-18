https://sputnik-georgia.ru/20241218/vizit-prezidenta-gruzii-v-strasburg-ne-imeet-nikakogo-znacheniya--deputat-291452620.html
Визит президента Грузии в Страсбург не имеет никакого значения – депутат
Визит президента Грузии в Страсбург не имеет никакого значения – депутат
Sputnik Грузия
Президент Грузии отправилась в Страсбург по приглашению председателя Европарламента 18.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-18T11:09+0400
2024-12-18T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Страсбург абсолютно ничего не представляет для правящей команды и особенно для страны, так как от главы грузинского государства исключено услышать чего-то на благо Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. Зурабишвили находится в Страсбург, где по информации администрации президента, глава грузинского государства выступит с речью на пленарном заседании Европарламента.Президент отправилась в Страсбург по приглашению председателя Европарламента Роберты Меццола, которая, как сообщили в администрации, подтвердила солидарность Европарламента с грузинским народом и в очередной раз осудила насилие в отношении демонстрантов. Зурабишвили отправилась в Страсбург на фоне продолжающихся в Грузии с 28 ноября акций протеста против решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Зурабишвили угрожает Грузии кровопролитием – Папуашвили>>Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном были порядке задержаны более 370 человека. Уходящий президент Грузии Что касается Зурабишвили, то ее президентские полномочия истекают в конце года. Ее заменит Михаил Кавелашвили, который был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса избирательной коллегии. Инаугурация состоится 29 декабря. Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, страсбург, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, страсбург, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Визит президента Грузии в Страсбург не имеет никакого значения – депутат
11:09 18.12.2024 (обновлено: 11:48 18.12.2024)
Президент Грузии отправилась в Страсбург по приглашению председателя Европарламента
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Страсбург абсолютно ничего не представляет для правящей команды и особенно для страны, так как от главы грузинского государства исключено услышать чего-то на благо Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия.
Зурабишвили находится в Страсбург, где по информации администрации президента, глава грузинского государства выступит с речью на пленарном заседании Европарламента.
"Визит Саломе Зурабишвили абсолютно ничего не представляет для нас и особенно для страны. В этом я уверен. Исключено, что мы услышим что-то национальное и во благо страны. Скорее мы услышим те узкопартийные оценки и выступление, которыми занята госпожа Саломе в последние годы и особенно в последние месяцы", – заявил Кирцхалия.
Президент отправилась в Страсбург по приглашению председателя Европарламента Роберты Меццола, которая, как сообщили в администрации, подтвердила солидарность Европарламента с грузинским народом и в очередной раз осудила насилие в отношении демонстрантов.
Зурабишвили отправилась в Страсбург на фоне продолжающихся в Грузии с 28 ноября акций протеста против решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.
Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты.
Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев.
С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном были порядке задержаны более 370 человека.
Уходящий президент Грузии
Что касается Зурабишвили, то ее президентские полномочия истекают в конце года. Ее заменит Михаил Кавелашвили, который был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса избирательной коллегии. Инаугурация состоится 29 декабря.
Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети.
Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.