https://sputnik-georgia.ru/20241218/novogodnyaya-derevnya-otkroetsya-v-tbilisi-21-dekabrya-291458740.html

Новогодняя деревня откроется в Тбилиси 21 декабря

Новогодняя деревня откроется в Тбилиси 21 декабря

Sputnik Грузия

Среди желающих принять участие в Новогодней деревне в этом году оказалось более 800 предпринимателей 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T19:20+0400

2024-12-18T19:20+0400

2024-12-18T19:20+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

дом юстиции

новый год

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263587933_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_03e279987c9e3ce54509a9e277ff6945.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Одна из главных новогодних локаций Тбилиси, Новогодняя деревня, откроется в столице 21 декабря и будет работать до 7 января, заявил мэр столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Новогодняя деревня откроется на площади Орбелиани в столичном парке "Дена эна", у Дома юстиции. По словам Каладзе, то, что делается в городе, делается для всех, вне зависимости от политических взглядов, так как общество не должно быть разделено по политическому признаку. "В последние дни мы услышали много неверных заявлений от людей, участвующих в протестах. Я не хочу делить общество. Все являются нашими гражданами. У кого-то может быть другое мнение, но главное – протестовать против всего этого в мирной форме, в рамках закона, а не насильственным способом, который мы видели несколько дней назад на проспекте Руставели", – заявил Каладзе. Также мэр столицы рассказал о распространенной в последние дни неверной информации о предпринимателях, будто 200 из них отказались участвовать в мероприятии.Как отметил градоначальник, из 200 компаний, заявивших о своем отказе от участия в Новогодней деревне, лишь девять подали заявки. Среди желающих принять участие в Новогодней деревне в этом году оказалось более 800 предпринимателей, заявил Каладзе.Посетителей деревни ждут представления, культурные, спортивные, детские, разнообразные тематические мероприятия, концерты музыкантов разных жанров и шествие сказочных персонажей.Там будут декорации/инсталляции, елки, детские выставочные павильоны, зоны отдыха, новогодний поезд, домик Санты/Деда Мороза и мастерская, где дети встретят Санту и его помощников. Кроме того, посетителей Новогодней деревни ждет кинотеатр под открытым небом и ледовый каток, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году. Состоится фестиваль сладостей, Тбилисская рождественская ярмарка, выставка-продажа изделий ручной работы. Что касается главной новогодней елки и городской иллюминации, то ее зажгли 16 декабря. Из-за акций протеста на проспекте Руставели зажжение прошло без дополнительных мероприятий. В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Столица Грузии готовится к празднованию Нового года – видео>>Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, дом юстиции, новый год