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Петриашвили признан лучшим борцом мира 2024 года
Петриашвили признан лучшим борцом мира 2024 года
Sputnik Грузия
В 2024 году главным достижением Петриашвили стала золотая медаль на Олимпиаде в Париже 18.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-18T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Международная федерация борьбы (UWW) назвала борца-вольника Гено Петриашвили лучшим борцом мира по итогам 2024 года. В 2024 году главным достижением 30-летнего Петриашвили стала золотая медаль Олимпийских игр в Париже. В финале в напряженной борьбе он победил соперника из Ирана Амира Хоссейна Заре (10:9). Кроме Олимпиады, 30-летний Петриашвили в текущем году стал вице-чемпионом Европы. В финале он проиграл турку Таха Акгюлю, завоевав серебряную медаль. Из главных карьерных достижений Петриашвили можно отметить бронзу Олимпиады в Рио в 2016 году и серебро на Играх-2020 в Токио. Из-за пандемии коронавируса эту Олимпиаду провели на год позже, в 2021 году.Как во сне – первые эмоции Талахадзе и Петриашвили после победы на Олимпиаде>>Кроме того, трижды грузинский борец-вольник становился чемпионом мира и дважды был лучшим в Европе. Перед парламентскими выборами 2024 года Петриашвили присоединился к правящей партии "Грузинская мечта" и по результатам голосования стал депутатом парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, париж, европа, гено петриашвили, олимпиада-2024 в париже
спорт, новости, париж, европа, гено петриашвили, олимпиада-2024 в париже
Петриашвили признан лучшим борцом мира 2024 года
14:50 18.12.2024 (обновлено: 15:18 18.12.2024)
В 2024 году главным достижением Петриашвили стала золотая медаль на Олимпиаде в Париже
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik.
Международная федерация борьбы (UWW) назвала
борца-вольника Гено Петриашвили лучшим борцом мира по итогам 2024 года.
В 2024 году главным достижением 30-летнего Петриашвили стала золотая медаль Олимпийских игр в Париже. В финале в напряженной борьбе он победил соперника из Ирана Амира Хоссейна Заре (10:9).
Кроме Олимпиады, 30-летний Петриашвили в текущем году стал вице-чемпионом Европы. В финале он проиграл турку Таха Акгюлю, завоевав серебряную медаль.
Из главных карьерных достижений Петриашвили можно отметить бронзу Олимпиады в Рио в 2016 году и серебро на Играх-2020 в Токио. Из-за пандемии коронавируса эту Олимпиаду провели на год позже, в 2021 году.
Кроме того, трижды грузинский борец-вольник становился чемпионом мира и дважды был лучшим в Европе.
Перед парламентскими выборами 2024 года Петриашвили присоединился к правящей партии "Грузинская мечта" и по результатам голосования стал депутатом парламента Грузии.