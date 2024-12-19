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Кто стал тренером футбольной команды тбилисского "Динамо"

Кто стал тренером футбольной команды тбилисского "Динамо"

Sputnik Грузия

До возвращения в "Динамо" Какашвили работал главным тренером клуба "Самтредиа" 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T17:42+0400

2024-12-19T17:42+0400

2024-12-19T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Новым тренером самого титулованного футбольного клуба Грузии "Динамо" Тбилиси назначен Владимир (Ладо) Какашвили, сообщили в пресс-службе столичного клуба. На посту наставника "Динамо" Какашвили сменил австрийского специалиста Фердинанда Фельдхофера, под руководством которого столичный клуб опустился до седьмой строчки в Национальной лиге. До возвращения в "Динамо" Какашвили работал главным тренером клуба "Самтредиа". Он возглавлял команду в 14 играх, из которых клуб выиграл четыре встречи, четыре – сыграл вничью и шесть – проиграл. С 2011 по 2024 год Какашвили работал главным тренером в академии "Динамо". Вместе с "Динамо-2" он завоевал путевку в Национальную лигу - 2. Тренер тбилисского "Динамо" покинул пост – кто станет преемником Фельдхофера >>Известны имена помощников Какашвили, вместе с которыми он пришел в "Динамо": Давид Чичвеишвили, Давид Болквадзе и Георгий Хидешели, тренером вратарей будет Реваз Тевдорадзе, тренером по физподготовке – Рикардо де Виво, аналитиками – Отар Гагнидзе и Нуго Барбакадзе. По данным "Динамо", Владимир Какашвили уже приступил к работе со своим тренерским штабом. Этот сезон "Динамо" завершило на седьмом месте, набрав 39 очков. Чемпионом Национальной лиги стал клуб "Иберия 1999" (бывший "Сабуртало") – 75 очков, далее следуют "Торпедо" (Кутаиси" – 70 очков) и горийское "Дила" – 68 очков. В прошлом сезоне чемпионство праздновало батумское "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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