https://sputnik-georgia.ru/20241219/postroeno-na-falshi--deputat-o-vystuplenii-prezidenta-gruzii-v-evroparlamente-291469905.html

Построено на фальши – депутат о выступлении президента Грузии в Европарламенте

Построено на фальши – депутат о выступлении президента Грузии в Европарламенте

Sputnik Грузия

Зурабишвили 18 декабря прибыла в Страсбург по приглашению председателя Европарламента Роберты Меццола 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T14:57+0400

2024-12-19T14:57+0400

2024-12-19T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили на пленарном заседании Европарламента была полностью построено на фальши и ложном восприятии того, что парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Кахиани. Зурабишвили отправилась в Страсбург на фоне продолжающихся в Грузии с 28 ноября акций протеста против решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В своем выступлении в ЕП президент заявила, что грузины не остановятся, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы. По мнению президента, это единственное демократическое и политическое решение в сложившейся ситуации. Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии и неправительственные организации активно работают на тем, чтобы международное сообщество не признало легитимность новоизбранного парламента. По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Между тем депутат от правящей партии Давид Матикашвили сравнил выступление уходящего президента Грузии в Европарламенте с лебединой песней, отметив, что напоследок она максимально постарается навредить стране. По словам депутата, общественность стала свидетелем того, как Зурабишвили пыталась очернить страну. По словам депутата, Зурабишвили действует неадекватно, и в этих действиях проявляется ее нездоровое желание сохранить власть. "Очень скоро в том дворце (резиденция президента – ред.) появится новый житель, и Зурабишвили придется искать другую работу", – добавил Матикашвили. Президентские полномочия Зурабишвили истекают в конце года. Ее сменит Михаил Кавелашвили, который был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса избирательной коллегии. Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она. Визит президента Грузии в Страсбург не имеет никакого значения – депутат>>Что касается митингов, то они перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном были порядке задержаны более 370 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , георгий кахиани, михаил кавелашвили, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси