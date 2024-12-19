https://sputnik-georgia.ru/20241219/svinoy-gripp-dominiruet-v-gruzii--kakova-epidsituatsiya-v-strane-291474075.html

"Свиной грипп" доминирует в Грузии – какова эпидситуация в стране

"Свиной грипп" доминирует в Грузии – какова эпидситуация в стране

Sputnik Грузия

Согласно динамике последних недель, уровень заболеваемости гриппом составил 12% 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T18:45+0400

2024-12-19T18:45+0400

2024-12-19T18:45+0400

грузия

новости

общество

иване чхаидзе

грипп

грипп атакует грузию

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В первой половине декабря в Грузии в основном распространен вирус гриппа H1N1, или "свиной грипп", заявил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари". H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам. Также в стране зафиксированы случаи заболевания "гонконгским гриппом" H3N2. Ожидается, что очередной рост случаев заболеваемости гриппом придется на конец декабря – январь. "Случаи гриппа в Грузии регистрируются с 44-й недели, однако очень важно, что эти данные в течение последних трех недель имеют восходящую кривую. В целом пик фиксируется в период декабря – января. Мы ожидаем, что рост продолжится в ближайшие несколько недель. Пик ожидается во второй половине декабря – январе", – сообщил Чхаидзе. По его словам, в клинике Иашвили лежит много детей с воспалением легких, участилась госпитализация. В Грузии началась всеобщая бесплатная вакцинация против сезонного гриппа >>Большинство пациентов страдают респираторными вирусами. Подавляющее большинство из них являются вирусами гриппа. Воспаление легких развивается в 30-40% случаев. По его словам, на этом фоне уровень вакцинации достаточно низкий. Из 200 тысяч доз, которые завезли в страну, израсходовано лишь 130 тысяч доз. Он отметил, что грипп не относится к категории безопасных вирусов, и ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, грипп, грипп атакует грузию