https://sputnik-georgia.ru/20241219/svinoy-gripp-dominiruet-v-gruzii--kakova-epidsituatsiya-v-strane-291474075.html
"Свиной грипп" доминирует в Грузии – какова эпидситуация в стране
"Свиной грипп" доминирует в Грузии – какова эпидситуация в стране
Sputnik Грузия
Согласно динамике последних недель, уровень заболеваемости гриппом составил 12% 19.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-19T18:45+0400
2024-12-19T18:45+0400
2024-12-19T18:45+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В первой половине декабря в Грузии в основном распространен вирус гриппа H1N1, или "свиной грипп", заявил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари". H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам. Также в стране зафиксированы случаи заболевания "гонконгским гриппом" H3N2. Ожидается, что очередной рост случаев заболеваемости гриппом придется на конец декабря – январь. "Случаи гриппа в Грузии регистрируются с 44-й недели, однако очень важно, что эти данные в течение последних трех недель имеют восходящую кривую. В целом пик фиксируется в период декабря – января. Мы ожидаем, что рост продолжится в ближайшие несколько недель. Пик ожидается во второй половине декабря – январе", – сообщил Чхаидзе. По его словам, в клинике Иашвили лежит много детей с воспалением легких, участилась госпитализация. В Грузии началась всеобщая бесплатная вакцинация против сезонного гриппа >>Большинство пациентов страдают респираторными вирусами. Подавляющее большинство из них являются вирусами гриппа. Воспаление легких развивается в 30-40% случаев. По его словам, на этом фоне уровень вакцинации достаточно низкий. Из 200 тысяч доз, которые завезли в страну, израсходовано лишь 130 тысяч доз. Он отметил, что грипп не относится к категории безопасных вирусов, и ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, грипп, грипп атакует грузию
грузия, новости, общество, иване чхаидзе, грипп, грипп атакует грузию
"Свиной грипп" доминирует в Грузии – какова эпидситуация в стране
Согласно динамике последних недель, уровень заболеваемости гриппом составил 12%
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В первой половине декабря в Грузии в основном распространен вирус гриппа H1N1, или "свиной грипп", заявил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари".
H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам.
"Согласно динамике последних недель, уровень заболеваемости гриппом составил 12%, а в декабре этот показатель в 2 раза выше и достиг 25%. Уже появился вирус гриппа типа В. Самый высокий показатель заболеваемости приходится на вирус H1N1, это так называемый "свиной грипп", – сказал Чхаидзе.
Также в стране зафиксированы случаи заболевания "гонконгским гриппом" H3N2. Ожидается, что очередной рост случаев заболеваемости гриппом придется на конец декабря – январь.
"Случаи гриппа в Грузии регистрируются с 44-й недели, однако очень важно, что эти данные в течение последних трех недель имеют восходящую кривую. В целом пик фиксируется в период декабря – января. Мы ожидаем, что рост продолжится в ближайшие несколько недель. Пик ожидается во второй половине декабря – январе", – сообщил Чхаидзе.
По его словам, в клинике Иашвили лежит много детей с воспалением легких, участилась госпитализация.
Большинство пациентов страдают респираторными вирусами. Подавляющее большинство из них являются вирусами гриппа. Воспаление легких развивается в 30-40% случаев.
"Это как раз то, что характеризует вирус гриппа. Пришлось применять противовирусный препарат с многими детьми. За счет роста случаев гриппа увеличилась госпитализация", – сказал Чхаидзе.
По его словам, на этом фоне уровень вакцинации достаточно низкий. Из 200 тысяч доз, которые завезли в страну, израсходовано лишь 130 тысяч доз.
Он отметил, что грипп не относится к категории безопасных вирусов, и ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа.